Joan Laporta vuota il sacco e svela il contatto diretto con Beppe Marotta per Lautaro Martinez e il muro totale da parte dell'Inter per il capitano nerazzurro
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Il mercato estivo avrebbe potuto cambiare il futuro di Lautaro Martinez, ormai nerazzurro da diversi anni. Il Barcellona aveva infatti individuato nell'argentino il rinforzo ideale per l'attacco, ma l'Inter ha risposto con un secco 'no': a raccontare il retroscena è stato Joan Laporta, presidente blaugrana.
Laporta: "Avevamo scelto Lautaro, lo volevo a tutti i costi"Il Barcellona aveva messo Lautaro Martinez in cima alla lista dei propri obiettivi per l'attacco, considerato come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Robert Lewandowski, e il club catalano era pronto a tentare l'affondo, qualora si fosse manifestato uno spiraglio. Uno spiraglio che però, l'Inter non ha mai lasciato intravedere. A confermare il corretto svolgimento della vicenda è stato lo stesso Laporta, ai microfoni del Corriere dello Sport, spiegando di aver desiderato fortemente il capitano nerazzurro ma ribadendo che, allo stesso tempo, il club di Milano non voleva assolutamente lasciarlo partire: "Volevo Lautaro ad ogni costo, è tutto vero. Ho chiamato personalmente il presidente Marotta, ma mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita", ha spiegato Laporta.
Secondo il racconto del presidente del Barcellona, Marotta gli avrebbe anche chiarito che Lautaro non avrebbe potuto decidere autonomamente un eventuale trasferimento, perchè l'Inter non aveva alcuna intenzione di privarsene. Di fronte a questa posizione, i blaugrana hanno scelto di interrompere i propri ragionamenti, anche di fronte ad un rapporto di stima raccontato da Laporta: "Ho molto rispetto per Marotta, cosi di fronte ad una posizione cosi netta abbiamo scelto di fermarci", ha sottolineato al quotidiano.
Otto anni di amore nerazzurro: Lautaro resta all'Inter e continua a trascinarlaIl retroscena conferma dunque la fermezza dell'Inter nella gestione del proprio numero dieci, nonché capitano, di cui si è però parlato molto nella scorsa finestra di mercato estiva in merito ad un possibile addio dopo tanti anni passati in nerazzurro. L'attaccante argentino, arrivato dal Racing nel lontano 2018, ricopre infatti un ruolo cruciale all'interno della rosa di Christian Chivu, come leader ma anche come trascinatore: in questo avvio di stagione in Serie A, il contributo di Lautaro è stato ancor più significativo nei casi in cui l'Inter si è ritrovata in svantaggio di un gol o anche di due, come nelle gare contro Napoli e Roma, tirando fuori dal cilindro la forza per rialzare i compagni con due straordinarie doppiette per riprendere le due partite.
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