Il mercato estivo avrebbe potuto cambiare il futuro di Lautaro Martinez, ormai nerazzurro da diversi anni. Il Barcellona aveva infatti individuato nell'argentino il rinforzo ideale per l'attacco, ma l'Inter ha risposto con un secco 'no': a raccontare il retroscena è stato Joan Laporta, presidente blaugrana.

Laporta: "Avevamo scelto Lautaro, lo volevo a tutti i costi"

Ilaveva messoin cima alla lista dei propri obiettivi per l'attacco, considerato come il profilo ideale per raccoglieredi, e il club catalano era pronto a tentare l'affondo, qualora si fosse manifestato uno spiraglio. Uno spiraglio che però, l'Inter non ha mai lasciato. A confermare il corretto svolgimento della vicenda è stato lo stesso, ai microfoni del Corriere dello Sport, spiegando di averfortemente il capitano nerazzurro ma ribadendo che, allo stesso tempo, il club di Milano non voleva assolutamente lasciarlo partire: "Volevo Lautaro ad ogni costo, è tutto vero. Ho chiamato personalmente il presidente Marotta, ma mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita", ha spiegato Laporta.

Secondo il racconto del presidente del Barcellona, Marotta gli avrebbe anche chiarito che Lautaro non avrebbe potuto decidere autonomamente un eventuale trasferimento, perchè l'Inter non aveva alcuna intenzione di privarsene. Di fronte a questa posizione, i blaugrana hanno scelto di interrompere i propri ragionamenti, anche di fronte ad un rapporto di stima raccontato da Laporta: "Ho molto rispetto per Marotta, cosi di fronte ad una posizione cosi netta abbiamo scelto di fermarci", ha sottolineato al quotidiano.

ROMA, ITALIA - 19 SETTEMBRE: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale festeggia dopo aver segnato il gol durante la partita di Serie A tra AS Roma e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 19 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Otto anni di amore nerazzurro: Lautaro resta all'Inter e continua a trascinarla

Il retroscena conferma dunque ladell'Inter nella gestione del proprio numero dieci, nonché, di cui si è però parlato molto nella scorsa finestra di mercato estiva in merito ad un possibile addio dopo tanti anni passati in. L'attaccante argentino, arrivato dal Racing nel lontano, ricopre infatti un ruoloall'interno della rosa di, come leader ma anche come trascinatore: in questo avvio di stagione in Serie A, il contributo diè stato ancor più significativo nei casi in cui l'Inter si è ritrovata indi un gol o anche di due, come nelle gare contro Napoli e Roma, tirando fuori dal cilindro la forza per rialzare i compagni con due straordinarie doppiette perle due partite.