Il tecnico dei Blaugrana è sempre più parte della storia del campionato spagnolo: la sua clamorosa partenza in campionato è stata meritatamente premiata
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Il Barcellona sta vivendo un periodo d'oro della propria storia calcistica. Quando Hansi Flick è arrivato sulla panchina Blaugrana nel 2024, nessuno si sarebbe aspettato un esito simile. Il tecnico tedesco proveniva dall'esperienza fallimentare con la Germania ai Mondiali del 2022 e c'erano dubbi sulla sua compatibilità col calcio spagnolo. Tuttavia, l'ex allenatore del Bayern Monaco si è immerso fin da subito nel contesto tattico iberico, promuovendo un calcio iper-offensivo e sempre propenso ad accettare il rischio in difesa.
Non a caso, il Barça vince il titolo alla prima stagione di Hansi Flick, superando i Blancos di Carlo Ancelotti di 4 punti. L'attacco Culé vola sulle ali del nuovo gioiello Lamine Yamal, ma soprattutto grazie all'incisività di Robert Lewandowski (nonostante l'età avanzata) e alla consacrazione a sorpresa di Raphinha. Il Barcellona prosegue nel solco della prima stagione dell'ex CT Tedesco e domina la Liga 2025-26, con qualche difficoltà legata ai problemi fisici dei suoi uomini chiave, ma in un contesto aiutato dalla crisi interna del Real Madrid.
Hansi Flick è il miglior allenatore di settembre del campionato spagnoloSe la seconda stagione ha visto il Barça consolidare il suo gioco offensivo e il suo predominio territoriale, anche in un contesto difficile, la nuova stagione ha portato alla forma definitiva del mostro bestiale del tecnico tedesco. Infatti, il Barcellona ha fatto una delle migliori partenze stagionali della storia. Dal 23 agosto, i Blaugrana hanno solamente vinto. La rosa Culé non ha semplicemente portato a casa i 3 punti ad ogni match, ma ha distrutto ogni avversario che le è capitato davanti. In campionato, la squadra di Hansi Flick ha segnato 31 reti in sole 7 partite; un numero che aumenta a dismisura con i 5 gol segnati al Feyenoord in Champions League.
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