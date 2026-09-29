Il Barcellona sta vivendo un periodo d'oro della propria storia calcistica. Quando Hansi Flick è arrivato sulla panchina Blaugrana nel 2024, nessuno si sarebbe aspettato un esito simile. Il tecnico tedesco proveniva dall'esperienza fallimentare con la Germania ai Mondiali del 2022 e c'erano dubbi sulla sua compatibilità col calcio spagnolo. Tuttavia, l'ex allenatore del Bayern Monaco si è immerso fin da subito nel contesto tattico iberico, promuovendo un calcio iper-offensivo e sempre propenso ad accettare il rischio in difesa.

SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Non a caso, il Barça vince il titolo alla prima stagione di Hansi Flick, superando i Blancos di Carlo Ancelotti di 4 punti. L'attacco Culé vola sulle ali del nuovo gioiello Lamine Yamal, ma soprattutto grazie all'incisività di Robert Lewandowski (nonostante l'età avanzata) e alla consacrazione a sorpresa di Raphinha. Il Barcellona prosegue nel solco della prima stagione dell'ex CT Tedesco e domina la Liga 2025-26, con qualche difficoltà legata ai problemi fisici dei suoi uomini chiave, ma in un contesto aiutato dalla crisi interna del Real Madrid.

Hansi Flick è il miglior allenatore di settembre del campionato spagnolo

🚨🇪🇸 OFFICIAL: Hansi Flick wins La Liga’s Coach of the Month Award for September. pic.twitter.com/6L5k3FtKd9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026