Il Barcellona lo aveva temuto, forse proprio perché conosceva bene i rischi di una trasferta del genere. E alla fine lo scenario peggiore si è materializzato. Raphinha ha lasciato il campo durante l'amichevole tra Brasile e Australia a causa di un problema muscolare alla coscia destra. La CBF ha confermato le indiscrezioni, parlando di “fastidio muscolare” e annunciando ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore dopo la partita.

Cosa è successo e i timori del Barcellona diventati realtà

Una notizia che inevitabilmente preoccupa il Barcellona, soprattutto per il momento in cui arriva. Raphinha era infatti partito per il ritiro del Brasile dopo un avvio di stagione straordinario e con un calendario internazionale particolarmente pesante davanti. La selezione brasiliana, in questa pausa, deve affrontare tre amichevoli e un tour con lunghissimi spostamenti: tra Australia e India sono previsti circa 35mila chilometri in poche settimane. Proprio questo aspetto aveva fatto scattare l'allarme in casa blaugrana, con la consapevolezza che viaggi, partite ravvicinate e carichi fisici avrebbero potuto rappresentare un rischio concreto per il giocatore.

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Il timore, insomma, era stato espresso prima ancora che Raphinha scendesse in campo. E la beffa è arrivata puntuale. Il brasiliano aveva già disputato tutti i 90 minuti nella precedente sfida contro l'Australia e anche nel secondo confronto era stato schierato titolare. Dopo un primo tempo positivo, però, è stato costretto a fermarsi e a lasciare il posto nella ripresa. Al momento non è ancora chiara l'entità del problema né quanto possa essere lungo l'eventuale stop.

Il Brasile è stregato per

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 4 SETTEMBRE: Raphinha del Brasile osserva la partita tra Brasile e Cile valida per le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo FIFA 2026 allo stadio Maracanã il 4 settembre 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Ruano Carneiro/Getty Images)

C'è poi un altro elemento che rende ancora più amara la situazione. Il Brasile sembra davvero essere diventato un appuntamento poco fortunato per Raphinha dal punto di vista fisico. Al recente Mondiale del 2026, infatti, l'attaccante del Barcellona aveva già accusato un problema muscolare alla coscia destra durante la partita contro Haiti, venendo sostituito e saltando successivamente la gara contro la Scozia.

Non era stato un episodio isolato: pochi mesi prima, nel marzo 2026, Raphinha aveva accusato un nuovo problema alla stessa zona durante l'amichevole Brasile-Francia, rimanendo poi fuori per circa cinque settimane. Ora un'altra trasferta con la Seleçao e un altro problema muscolare. Per il Barcellona, la speranza è che si tratti soltanto di un affaticamento e che Raphinha possa tornare presto a disposizione. Ma la coincidenza, dopo i timori della vigilia, non può certo lasciare tranquillo il club catalano.