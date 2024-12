Le probabili formazioni di Lazio e Napoli, in campo questa sera all'Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Luca Paesano Redattore 5 dicembre - 10:38

Lazio e Napoli si affronteranno questa sera all’Olimpico nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:00 e tra le due formazioni si preannuncia battaglia, come d’altronde hanno dichiarato entrambi i tecnici nelle rispettive conferenze stampa.

I precedenti nella competizione vedono leggermente in vantaggio i padroni di casa, che hanno vinto 9 dei 21 incontri con i partenopei (fermi a 8 successi). Tuttavia, il Napoli ha superato la Lazio in due delle ultime tre occasioni in Coppa Italia e in entrambi i casi è riuscita poi ad aggiudicarsi il trofeo. Una coincidenza, dunque, che sorride alla formazione azzurra.

Lazio-Napoli, si sfidano le prime della classe — All’Olimpico si incontrano due delle squadre protagoniste di questo primo grande scorcio di calcio italiano. Il Napoli guida il campionato di Serie A con 32 punti conquistati nelle prime 14 giornate. Poco più dietro c’è la Lazio, al terzo posto con 28 punti.

Gli azzurri arrivano alla sfida con grande entusiasmo dopo la vittoria di misura in casa del Torino che ha confermato il primo posto in classifica. Battuta d’arresto invece per i biancocelesti, che dopo 5 vittorie consecutive si è fermata in casa del Parma. Il 3-1 del Tardini, tra l’altro, arriva dopo un altro deludente risultato: lo 0-0 di Europa League contro il Ludogorets. Baroni non fa drammi e si ritiene comunque soddisfatto delle due prove, ma è chiaro che la gara di Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante.

Lazio-Napoli, i dubbi di Baroni e il turnover totale di Conte — Entrambi gli allenatori vanno verso un discreto turnover per affrontare la sfida. Se quello di Antonio Conte deriva dalla volontà di dar spazio a chi fin qui ne ha avuto meno e concedere riposo ai ‘titolarissimi’, è invece un po’ più forzato quello che dovrà effettuare Marco Baroni. L’allenatore ha annunciato in conferenza stampa che dovrà rinunciare sia a Nuno Tavares che a Dia, con una flebile speranza di riaverli poi per la sfida di domenica al Maradona. Indisponibile anche Vecino, mentre recupera Castrovilli.

Tra i pali toccherà a Mandas. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Lazzari, Gigot, Romagnoli e Luca Pellegrini. Reclamano spazio anche Marusic e Hysaj, che potrebbero giocarsi una maglia sulle corsie laterali. A centrocampo la certezza è Rovella, che salterà la prossima giornata di campionato per squalifica e dunque sarà regolarmente in campo questa sera. Al suo fianco non ci sono grosse alternative: Dele Bashiru non convince, e si va dunque verso la conferma di Guendouzi. In attacco dovrebbero esserci Zaccagni, Pedro e Tchaouna alle spalle di Castellanos. Un gradino più indietro Noslin.

Dall’altro lato, si preannuncia un turnover totale in casa Napoli, dove Antonio Conte potrebbe davvero stravolgere la formazione. Si parte dalla porta, con Caprile che prenderà il posto di Meret. Sulle fasce dovrebbe toccare a Di Lorenzo e Spinazzola, con l’inedita coppia centrale composta da Juan Jesus e Rafa Marin. Certo di una maglia Gilmour; al suo fianco dovrebbe toccare a Folorunsho. In avanti, spazio a Neres e Ngonge sulle corsie laterali, con Raspadori che dovrebbe agire da trequartista alle spalle del cholito Simeone.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Conte.