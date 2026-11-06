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L'undicesima giornata di Serie A partirà questa sera con l'anticipo Venezia-Udinese. Questo turno è particolarmente importante sia per i match che si terranno in questo weekend sia perché è l'ultimo prima della sosta nazionali di novembre. Infatti, nelle prossime due settimane, i calciatori saranno impegnati nelle varie amichevoli e competizioni in giro per il mondo. Ciò è particolarmente rilevante per capire a che punto siano alcune squadre del campionato, analizzando le varie situazioni progettuali. La giornata di campionato regala dunque sfide particolarmente interessanti, che potrebbero dare uno slancio o una botta pericolosa ad alcune squadre. Oltre a Cagliari-Frosinone, Napoli-Lazio, Inter-Como e Fiorentina-Juventus, risalta Roma-Sassuolo.

I giallorossi vengono da una brutta sconfitta in rimonta contro lo spettrale Manchester United e hanno bisogno di portare a casa i 3 punti per non perdere il treno scudetto. I neroverdi invece devono cercare di ribaltare il trend negativo che li ha colpiti nelle ultime settimane: dall'ultima sosta, sono arrivate 4 pesanti sconfitte (17 gol subiti in sole 5 partite) e soprattutto, sono stati persi alcuni uomini chiave nel reparto difensivo (Leysen). Il calendario non ha certo aiutato (Milan, Frosinone, Como, Lazio e Fiorentina), ma Aquilani deve riuscire a ricompattare il gruppo e ritrovare gli automatismi tattici corretti per non avvicinarsi troppo alla zona rossa.

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