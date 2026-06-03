Missione compiuta per l'Italia giovanissima di Baldini, che supera il Lussemburgo con il punteggio di 1-0 al termine di una gara più complicata del previsto. A decidere l'incontro è stato Pio Esposito, autore della rete che ha spezzato l'equilibrio al 49' della ripresa. Una vittoria meritata per la Nazionale azzurra, capace di controllare gran parte della partita senza però riuscire a chiuderla definitivamente, lasciando aperta la sfida fino al triplice fischio.

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La squadra italiana ha mostrato una buona gestione del possesso e delle occasioni create, trovando però sulla propria strada un Lussemburgo organizzato e determinato a difendersi con ordine. Si tratta di una vittoria importante per il contesto in cui è arrivata, con l'età media della rosa che non superava a 21 anni e con tanti giovanissimi debuttanti con la maglia della Nazionale maggiore.

Pio Esposito firma il successo azzurro

Dopo un primo tempo equilibrato e caratterizzato da diverse opportunità non sfruttate, l'Italia è riuscita a sbloccare il risultato pochi minuti dopo l'intervallo. Al 49' è arrivata la giocata decisiva di

, che ha trovato il guizzo vincente per battere il portiere avversario e regalare il vantaggio agli Azzurri.

Il gol ha premiato una Nazionale che aveva cercato con insistenza la rete del vantaggio, mantenendo il controllo del gioco e costringendo il Lussemburgo a difendersi nella propria metà campo. Dopo l'1-0, l'Italia ha continuato a costruire occasioni senza però trovare il raddoppio che avrebbe chiuso definitivamente il match.

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Italia più propositiva: i numeri del match

Le statistiche raccontano una sfida nella quale l'Italia ha avuto qualcosa in più rispetto agli avversari. Gli Azzurri hanno chiuso con il

contro il 48% del Lussemburgo, confermando una maggiore capacità di gestione del pallone.

Anche sul fronte offensivo la squadra di Spalletti ha prodotto di più, totalizzando 15 tiri contro i 10 dei padroni di casa e soprattutto creando tre grandi occasioni, mentre il Lussemburgo non è riuscito a costruirne nemmeno una. L'Italia ha inoltre conquistato 7 calci d'angolo contro 4, segnale di una pressione costante nella metà campo avversaria.

Dal punto di vista del palleggio, gli Azzurri hanno completato 435 passaggi contro 409, mentre il Lussemburgo si è distinto per una maggiore aggressività nei duelli, vincendo 17 contrasti contro i 10 italiani. Equilibrio invece nei cartellini gialli, con una sola ammonizione per parte.

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Vittoria importante per gli Azzurri

Pur senza offrire una prestazione spettacolare, l'Italia porta a casa un successo prezioso grazie alla rete di Pio Esposito. Sebbene l'avversario ovviamente non sia di primo livello, Baldini ha avuto il coraggio e il merito di lanciare tanti giovani in un momento molto delicato della nostra storia calcistica.

Il risultato finale premia dunque la Nazionale italiana, che torna a casa con un trionfo in vista del prossimo impegno con la Grecia e con la consapevolezza di aver saputo vincere una partita sporca, risolta dalla zampata di Esposito nel momento più importante della serata.

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