La procura di Asti ha chiesto tre anni e mezzo per il presunto stupro di gruppo che avrebbe visto coinvolto Mawete. Per l'episodio, avvenuto ai tempi in cui il calciatore giocava nel Bra, l'avvocato ha chiesto invece l'assoluzione poichè ritiene il suo difeso innocente. La sentenza è fissata per il prossimo 5 Novembre.

Livorno, chiesti 3 anni e mezzo per Mawete per stupro

. Per il centrocampista del Livorno - che ora milita in- protagonista di un presunto stupro,. Per gli altri due imputati -, compagni di Mawete al Bra all'epoca dei fatti - la richiesta è invece di quattro anni.

I fatti per i quali i tre sono imputati risalgono alla fine del mese di maggio 2025. In quell'occasione infatti, i calciatori stavano festeggiando la promozione del Bra e il ritorno tra i professionisti. Durante la serata Perseu avrebbe avvicinato una ragazza - con cui si conosceva di vista - in un noto bar del centro di Bra, chiedendole di andare con lui nel suo appartamento. Una volta a casa, Perseu, Rosa e Mawete avrebbero costretto la ragazza ad avere un rapporto di gruppo contro la sua volontà.

Caricamento post Instagram...

La vicenda si sarebbe conclusa con l'intervento di un'amica della ragazza, che insospettita dal tempo passato senza sentire la sua compagna,. La presunta vittima avrebbe denunciato la vicenda tre giorni dopo, visto lo stato di shock in cui si trovava. La procura di Asti ha trovato subito la versione della ragazza credibile, ritenendo che i calciatori hanno agito "".

Inoltre, ci sarebbe anche un'altra denuncia a carico di Rosa. Il calciatore è infatti accusato di "revenge porn", poichè colpevole di aver inviato un video - visibile una sola volta - contenente i fatti di quella serata in una chat di gruppo - "We are Champs". Andrea Rosso, avvocato di Mawete, ha dichiarato: "È innocente, lo ha ripetuto anche nel corso dell’interrogatorio".