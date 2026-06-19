Dopo la scomparsa dell'ex bomber, Lucarelli gli dedica un messaggio carico d'affetto: dal campo alla dirigenza, una storia condivisa che ha segnato il Livorno
Ci sono legami che vanno oltre il calcio e resistono al tempo che scorre. Quello tra Igor Protti e Alessandro Lucarelli è uno tra questi, costruito tra vittorie sul campo e un amore sconfinato per il Livorno, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. L'ex capitano del Parma, tramite un post social, saluta per l'ultima volta Igor.
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Il saluto di LucarelliIl mondo del calcio continua a piangere la scomparsa di Igor Protti, scomparso all'età di 58 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Tra i messaggi più sentiti c'è quello di Alessandro Lucarelli, che sui social ha voluto rendere omaggio ad uno dei simboli della storia del Livorno. L'ex capitano 'crociato' ha scritto: "Sei stato prima il mio idolo, poi ho avuto l'onore di condividere con te uno spogliatoio, con la maglia del nostro Livorno. La cosa più bella è stata conoscerti come uomo e chiamarti amico. Resterai nella storia, buon viaggio Re Igor". Poche parole, ma cariche di emozione, che raccontano un legame di amicizia fortissimo con un uomo che è diventato leggenda per un'intera città.
Igor Protti, il bomber di LivornoProtti è stato uno degli attaccanti più iconici del calcio italiano degli anni Novanta. Unico, insieme a Dario Hubner, a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C, Protti è rimasto soprattutto nel cuore dei tifosi del Livorno, dove ha scritto le pagine più belle della propria carriera, venendo soprannominato "Re Igor".
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