Lutto nel mondo del calcio brasiliano e internazionale: è scomparso Dino Sani, storico centrocampista del Brasile che ha legato il proprio nome anche alla storia del campionato italiano e del Milan. Aveva 93 anni ed ha vissuto una carriera importante, protagonista tra Brasile ed Europa, impreziosita dalla conquista del titolo mondiale nel 1958 e da successi prestigiosi con la maglia rossonera. Nato a San Paolo il 23 maggio 1932, Sani è stato uno dei centrocampisti più apprezzati della sua generazione.

Dino Sani: protagonista del Brasile 1958 e l'esperienza al Milan con Nereo Rocco

Il primo grande capitolo della sua carriera è indubbiamente legato alla nazionale brasiliana. Sani fece parte della spedizione che conquistò il Mondiale del 1958 in Svezia,. In quella squadra ricca di campioni, con Pelé e Garrincha tra i principali protagonisti, il centrocampista contribuì al percorso che portò la Selecao sul tetto del mondo, ma la sua esperienza nella Coppa del Mondo fu condizionata da un problema muscolare che gli impedì di proseguire la competizione dopo le prime due presenze. Con la maglia verdeoro ha collezionato 24 presenza e 4 gol, secondo i dati della Federazione brasiliana.

29 giugno 1958: i giocatori del Brasile festeggiano correndo per lo stadio e sventolando la bandiera svedese, in segno di riconoscimento per il sostegno ricevuto dal pubblico, dopo aver vinto la finale della Coppa del Mondo FIFA contro la Svezia, disputata a Stoccolma. Il Brasile si è aggiudicato la partita e il trofeo con il punteggio di 5-2. \ Credito obbligatorio: Allsport/Hulton\

In Italia, il nome di Dino Sani è indissolubilmente legato al Milan. Arrivato in rossonero nel 1961, diventò uno degli uomini più importanti della squadra allenata da Nereo Rocco, contribuendo alla costruzione di un gruppo destinato a lasciare il segno nella storia del club. Con la maglia rossonera disputò 78 partite e realizzò 24 gol, di cui 64 presenze e 14 reti in Serie A. Numeri che raccontano il peso avuto dal centrocampista brasiliano nell'esperienza milanista.

Il suo periodo milanista fu impreziosito da due trofei di enorme prestigio. Nel 1961-62 conquistò lo Scudetto, mentre nella stagione successiva arrivò il trionfo più importanti: la Coppa dei Campioni 1962-63. In finale il Milan superò il Benfica per 2-1 a Wembley, conquistando per la prima volta nella propria storia il massimo torneo continentale.

Prima dell'approdo in Italia, Dino Sani aveva costruito una parte importante della propria carriera in patria, vestendo anche le maglie di San Paolo e Boca Juniors. Con il club paulista aveva conquistato il campionato nel 1957, confermando le proprie qualità e guadagnandosi un posto tra i centrocampisti più apprezzati del calcio brasiliano. Dopo l'esperienza al Milan, proseguì il proprio percorso da calciatore anche in Brasile, prima di intraprendere la carriera da allenatore.

La scomparsa di Dino Sani rappresenta la perdita di un altro protagonista di una stagione straordinaria del calcio mondiale. Un campione del mondo con il Brasile, un centrocampista di grande qualità e un uomo che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia del Milan. Il suo nome resterà legato a due imprese indimenticabili: il primo Mondiale conquistato dalla Selecao e la prima Coppa dei Campioni vinta dal club rossonero.