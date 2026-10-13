Un altro momento in salita per il Milan e per Gabbia: gli esami strumentali hanno confermato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. La certezza è che il 2026 per il calciatore sia terminato, con la difesa rossonera in vera emergenza. L'iter da rispettare prevede due opzioni: una terapia conservativa, fatta di riposo e riabilitazioni con tempi più brevi ma meno garanzie e l'altra che prevede l'intervento chirurgico, risolutivo ma maggiormente invasivo. Intanto, il calciatore ha scritto un emozionante messaggio su Instagram, nel quale ringrazia la famiglia, gli amici e i compagni per la vicinanza, dando appuntamento a tutti quanto prima a San Siro. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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