Non solo campionato ed Europa League per il Milan, che continua a muoversi sul mercato tra presente e futuro. Sono due i fronti attivi, completare i vertici della società e il rinnovo di due giocatori fondamentali della rosa di Amorim. Si tratta di Rabiot e Pulisic, a un passo dal rinnovo di contratto Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, infatti, per l'attaccante statunitense è solo questione di giorni, probabilmente dopo il sentitissimo derby. Per Rabiot invece, la firma dovrebbe arrivare entro Natale. Grandi novità anche per quanto riguarda Krösche come nuovo Head of Football rossonero. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>