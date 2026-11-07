L'analisi di un Milan ancora senza identità

Redazione
Olise, Kompany Bayern-Viking

Bayern Monaco, Olise sfida Musiala in allenamento tra dribbling e trick

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Ben 7 scudetti, 5 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 4 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali sono assolutamente abbastanza per un commento analitico tra campionato ed Europa League. Dall'alto della sua grandissima esperienza con il Milan, l'ex indimenticato difensore rossonero Alessandro Costacurta commenta il momento del club dopo il ko infrasettimanale che avrebbe dovuto dare continuità alla bella vittoria in campionato nel derby contro l'Inter. Una chiamata alla mentalità vincente e alle responsabilità, come sempre senza peli sulla lingua, così come dichiara alla Gazzetta dello Sport. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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