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Un 'premio' speciale

Ci sono tifosi che il Monza lo seguono da una vita. Hanno visto cambiare giocatori, allenatori e categorie, ma non hanno mai cambiato colori. E domenica il club ha deciso di regalare loro una giornata diversa dal solito. In occasione della partita contro l'Atalanta, gli abbonati over 80 potranno assistere gratuitamente al riscaldamento delle squadre direttamente da bordocampo. Un'iniziativa speciale, pensata per ringraziare chi ha accompagnato il Monza per decenni e non ha mai smesso di sostenerlo. La Warm Up Experience sarà ancora più bella perché ogni tifoso potrà portare con sé una persona cara. Un figlio, un nipote, qualcuno con cui condividere la stessa passione. Perché certi amori si tramandano. E quello per il Monza non fa eccezione.

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