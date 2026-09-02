Un incontro decisamente insolito ha animato il centro sportivo della Juventus alla vigilia del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nel parcheggio dove abitualmente vengono lasciate le automobili dei calciatori bianconeri è comparsa infatti una presenza decisamente particolare: la Ferrari SF-26, monoposto della Scuderia pronta ad affrontare il weekend di gara sul circuito di Monza.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Juventus e Ferrari ed è stata raccontata attraverso un video pubblicato sui canali social del club bianconero. Un contenuto che mette in scena un curioso e spettacolare incrocio tra due delle realtà sportive più conosciute e seguite in Italia.

La SF-26 nel parcheggio della Juventus

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Juventus e Ferrari insieme prima di Monza

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Il video comincia in modo apparentemente normale. I calciatori della Juventus arrivano al centro sportivo a bordo delle proprie automobili e scendono dalle vetture per dirigersi verso l’allenamento. La sorpresa arriva però quando l’attenzione si sposta sul parcheggio.La monoposto di Formula 1 è parcheggiata accanto alle vetture dei calciatori, creando un’immagine insolita ma particolarmente suggestiva. La Ferrari diventa così, per qualche istante, una “compagna” speciale dei giocatori bianconeri nel giorno dell’allenamento.La collaborazione arriva in un momento particolarmente significativo per il motorsport italiano.e la presenza della SF-26 al centro sportivo juventino contribuisce ad alimentare ulteriormente l’attesa.L’iniziativa unisce così due mondi sportivi differenti, quello del calcio e quello della Formula 1, attraverso un contenuto pensato per coinvolgere le rispettive tifoserie.decisamente fuori dagli schemi. Per un giorno, nel parcheggio dei bianconeri, a far parlare di sé non sono state soltanto le automobili dei calciatori, ma anche una vera monoposto Ferrari.