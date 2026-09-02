La SF-26 dei due piloti è comparsa nel parcheggio riservato ai calciatori e allo staff bianconero nella mattianata odierna
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Un incontro decisamente insolito ha animato il centro sportivo della Juventus alla vigilia del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nel parcheggio dove abitualmente vengono lasciate le automobili dei calciatori bianconeri è comparsa infatti una presenza decisamente particolare: la Ferrari SF-26, monoposto della Scuderia pronta ad affrontare il weekend di gara sul circuito di Monza.
L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Juventus e Ferrari ed è stata raccontata attraverso un video pubblicato sui canali social del club bianconero. Un contenuto che mette in scena un curioso e spettacolare incrocio tra due delle realtà sportive più conosciute e seguite in Italia.
La SF-26 nel parcheggio della JuventusIl video comincia in modo apparentemente normale. I calciatori della Juventus arrivano al centro sportivo a bordo delle proprie automobili e scendono dalle vetture per dirigersi verso l’allenamento. La sorpresa arriva però quando l’attenzione si sposta sul parcheggio. Tra le numerose automobili dei giocatori spunta infatti una vettura completamente diversa dalle altre: la Ferrari SF-26.
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Juventus e Ferrari insieme prima di MonzaLa collaborazione arriva in un momento particolarmente significativo per il motorsport italiano. Il Gran Premio d’Italia di Monza rappresenta infatti uno degli appuntamenti più attesi della stagione e la presenza della SF-26 al centro sportivo juventino contribuisce ad alimentare ulteriormente l’attesa.
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