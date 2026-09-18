Il Monza trova i primi tre punti stagionali in Serie A. Dopo le sconfitte contro Inter, Udinese e Lecce (e appena un pareggio contro il Parma), i biancorossi trovano il primo successo in campionato battendo per 2-1 il Sassuolo di Alberto Aquilani. Nel primo tempo, nonostante le diverse occasioni create da entrambe le squadre, regna l'equilibrio. Alla ripresa, il Monza sblocca il risultato al 51' minuto con il colpo di testa di Gustavo Varela sugli sviluppi di un calcio d'angolo (viziato da un evidente errore di Muric), per poi trovare la rete del raddoppio al 63' su calcio di rigore, ancora con il proprio n.9. Nel finale, il gol su punizione di Adzic riapre la partita per gli emiliani, ma ciò non basta per acciuffare il pari.

Monza-Sassuolo: le parole di Ivan Juric

, Ivan Juric ha dichiarato: "Prima vittoria in campionato? Sono molto contento per i ragazzi perché avevano bisogno dei tre punti e di prendere fiducia. Ci sono tanti ragazzi che giocano per la prima volta in Serie A. Penso che abbiamo finito con la squadra ultra giovane. Sono contento per loro. Oggi credo che, soprattutto nel primo tempo, è stata la partita dove abbiamo sofferto un po' di più".

Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita

Continuando, alla domanda su Törnqvist, il tecnico dei biancorossi ha spiegato: "Törnqvist? Ha fatto molto bene, è un portiere che para. I portieri che arrivano dall'estero hanno una tecnica tutta loro, che spesso non combacia con la nostra idea, però, è importante che sia efficace e stasera ha fatto una grande prestazione".

Le dichiarazioni dell'allenatore del Monza

Nel corso dell'intervista, l'allenatore croato ha poi commentato: "Un buon? Si, sono soddisfatto. Abbiamo giocato contro una squadra importante, con idee chiare e giocatori che militano da anni in. Noi, nel primo tempo tempo, anche per colpa mia perché cercavo di fare delle scalate un po' diverse, non ci siamo trovati. Ma nel secondo tempo abbiamo alzato molto il livello, siamo stati molto più precisi, bravi a rubare la palla e fare le cose che avevamo preparato. È stata una, una bella lotta e penso che ce la siamo meritata".

PARMA, ITALIA - 06 SETTEMBRE: Ivan Juric allenatore dell'AC Monza guarda durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e AC Monza allo Stadio Ennio Tardini il 06 settembre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Infine, Juric ha chiuso il suo intervento dicendo: "I ragazzi sono stati bravissimi, rispondono a tutto. Hanno fatto grandi prestazioni all'inizio, da Avellino passando per il Torino in Coppa Italia e, da statistica, avevamo sempre più possibilità di far gol che di subirne. Oggi è stata tosta, però, anche noi siamo stati tosti. Abbiamo fatto le cose giuste. Vedo questi ragazzi con una fame enorme, anche con poca esperienza su certe cose, ma è un piacere lavorare con loro. Abbiamo tutto per crescere e migliorare. Penso che questo gruppo, recuperando anche gente che ora sta fuori, può fare un bel campionato. La lunga sosta? Rompe gli schemi poiché tanti ragazzi andranno in nazionale, il quale sarà un ulteriore stimolo per loro, e avremo tempo sia per mettere a posto alcuni aspetti che per recuperare qualche giocatore infortunato. Però, non mi fa impazzire la sosta. Comunque, accettiamo tutto, andiamo avanti e ci concentriamo su quello che possiamo fare".