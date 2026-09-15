Victor Ibarbo e il Cagliari, una storia nata quasi per caso e diventata poi una delle pagine più importanti (se non la più importante) della carriera dell'attaccante colombiano. Arrivato in Italia dopo tre anni ad alti livelli con la maglia dell'Atletico Nacional, Ibarbo avrebbe però potuto iniziare la sua avventura nel nostro Paese con un'altra maglia, quella dell'Udinese.

Una trattativa che, come raccontato dallo stesso giocatore, era ormai praticamente definita. A cambiare tutto furono però le parole di alcuni connazionali e, soprattutto, una particolare esigenza personale: il sole. Questa scelta permise al giocatore di trovarsi in un ambiente più familiare e di farsi notare dalla Roma, con cui giocò 13 partite tra il 2014 e il gennaio del 2016, senza riuscire ad affermarsi, finendo poi per girare il mondo non tornando mai più al livello mostrato in Sardegna.

Le parole di Ibarbo

Come raccontato da lui stesso in un'intervista per, inizialmente la sua destinazione nel campionato italiano doveva essere Udine ma le parole dei connazionali influenzarono la scelta dell'attaccante, cambiando la sua storia: ", anzi, la trattativa. Ero già un loro calciatore a tutti gli effetti. A quei tempi, però, parlando con i miei amici colombiani, mi sono reso conto che c'era un problema,, e a me piace tantissimo il sole. Così ho chiesto al presidente del Nacional di non andare, poi ho parlato con Pozzo e. Ma non ce la facevo ad andare in un posto dove non usciva mai il sole".

BOLOGNA, ITALIA - 23 MARZO: Victor Ibarbo numero 23 del Cagliari Calcio in azione durante la partita di Serie A tra Bologna FC e Cagliari Calcio allo Stadio Renato Dall'Ara il 23 marzo 2014 a Bologna, Italia. (Foto di Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Ha continuato poi parlando del suo recente trasferimento al Pontedera: "Sono tanti fattori che mi hanno riportato qui, ho tanti amici in Italia. Loro da tempo mi parlavano di un mio possibile ritorno qui e spingevano per questa possibilità. Tra loro c'era anche Quintieri (direttore sportivo del Pontedera) e da qui nasce la mia decisione. Per me è molto bello essere tornato in Italia, sono contento di essere qui, sono venuto con il cuore".

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Negli ultimi anni Ibarbo è stato in patria, giocando con l'e l'I, prima di decidere di rimettersi nuovamente in gioco in Italia. Pochi giorni fa è infatti diventato ufficialmente un nuovo giocatore del, in, dopo alcune settimane di allenamenti con la squadra. A, il colombiano torna così nel Paese che lo ha consacrato calcisticamente, con l'obiettivo di aggiungere un nuovo capitolo a una carriera iniziata con grandi aspettative e proseguita tra