Le parole di Victor Ibarbo
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Victor Ibarbo e il Cagliari, una storia nata quasi per caso e diventata poi una delle pagine più importanti (se non la più importante) della carriera dell'attaccante colombiano. Arrivato in Italia dopo tre anni ad alti livelli con la maglia dell'Atletico Nacional, Ibarbo avrebbe però potuto iniziare la sua avventura nel nostro Paese con un'altra maglia, quella dell'Udinese.
Una trattativa che, come raccontato dallo stesso giocatore, era ormai praticamente definita. A cambiare tutto furono però le parole di alcuni connazionali e, soprattutto, una particolare esigenza personale: il sole. Questa scelta permise al giocatore di trovarsi in un ambiente più familiare e di farsi notare dalla Roma, con cui giocò 13 partite tra il 2014 e il gennaio del 2016, senza riuscire ad affermarsi, finendo poi per girare il mondo non tornando mai più al livello mostrato in Sardegna.
Le parole di IbarboCome raccontato da lui stesso in un'intervista per SerieD24, inizialmente la sua destinazione nel campionato italiano doveva essere Udine ma le parole dei connazionali influenzarono la scelta dell'attaccante, cambiando la sua storia: "Inizialmente dovevo andare all'Udinese, anzi, la trattativa era praticamente conclusa. Ero già un loro calciatore a tutti gli effetti. A quei tempi, però, parlando con i miei amici colombiani Cuadrado e Zapata, mi sono reso conto che c'era un problema, in città non c'era il sole, e a me piace tantissimo il sole. Così ho chiesto al presidente del Nacional di non andare, poi ho parlato con Pozzo e mi sono scusato. Ma non ce la facevo ad andare in un posto dove non usciva mai il sole".
Ha continuato poi parlando del suo recente trasferimento al Pontedera: "Sono tanti fattori che mi hanno riportato qui, ho tanti amici in Italia. Loro da tempo mi parlavano di un mio possibile ritorno qui e spingevano per questa possibilità. Tra loro c'era anche Quintieri (direttore sportivo del Pontedera) e da qui nasce la mia decisione. Per me è molto bello essere tornato in Italia, sono contento di essere qui, sono venuto con il cuore".
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