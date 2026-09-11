Con un annuncio sui propri canali social, il Pontedera ha finalmente dato l'ufficialità che tutti i tifosi aspettavano. Victor Ibarbo, attaccante ex Cagliari e Roma, vestirà la maglia granata. Il colombiano ha deciso di ritornare in Italia, e lo ha fatto ripartendo dalla Serie D.

Pontedera: eccoti Victor Ibarbo

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La notizia era nell'aria da un po', e i tifosi non stavano aspettando altro che l'ufficialità. Dopo settimane ad allenarsi con il club,. Si tratta di un grande colpo per la squadra toscana, che inserisce nella propria rosa un attaccante con un curriculum di tutto rispetto. Il colombiano giocherà al fianco di, figlio dell'ex attaccante dellaAlex.. Ibarbo infatti si mise in luce con il Cagliari. Il club sardo lo pescò dall', nel campionato colombiano. E con i sardi Victor giocò 115 partite in Serie A , segnando 15 gol e conquistandosi la chiamata della Roma. L'avventura giallorossa però non ebbe l'esito desiderato, e il colombiano iniziò un pellegrinaggio trache lo riportò a Cagliari nel 2017.

BRUXELLES, BELGIO - 14 NOVEMBRE: Victor Ibarbo della Colombia corre palla al piede durante la partita amichevole internazionale tra Belgio e Colombia, disputata allo stadio Re Baldovino il 14 novembre 2013 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

La seconda avventura in terra sarda però non fu all'altezza della prima, e nel 2019 i due si salutarono. Ora, a 7 anni di distanza, Victor ha deciso di tornare in Italia. Il Pontedera ha puntato sul colombiano per provare la risalita in Serie C, dopo l'amara retrocessione dello scorso anno. Se è vero che l'attaccante adesso ha 36 anni, lo è altrettanto che un giocatore con tale esperienza può dettar legge nel campionato di Serie D.

Il club ha comunicato l'ingaggio del colombiano con un post sul proprio profilo Instagram. Il club non ha bisogno di sprecare parole per presentare il nuovo acquisto, come si può leggere nel post: "Non c'è bisogno di presentazioni. Victor Ibarbo è ufficialmente un nuovo calciatore del Pontedera"