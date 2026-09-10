Mauricio Isla dice basta: l'ex Juventus appende gli scarpini al chiodo e si ritira. A 38 anni di età anche per il centrocampista cileno è arrivata l'ora di salutare i campi di calcio. Isla lascia dopo aver vinto due Serie A e due Coppa America.

Mauricio #Isla has announced his retirement from football as player at 38. #transfers pic.twitter.com/glAw0wS4eB — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 10, 2026

Mauricio Isla ha deciso: si ritira

Ha deciso di dire basta anche. Il centrocampista cileno ha annunciato il suo ritiro con un post sui social: "Ringrazio ogni club che mi ha aperto le porte. Grazie a coloro che mi hanno aiutato a crescere, che mi hanno accompagnato lontano dal Cile, che mi hanno sostenuto nei momenti difficili e che hanno creduto in me". Il cileno lascia dopo aver giocato 563 partite e segnato, in totale, 19 gol con i club. Con la maglia della sua nazionale, invece, vanta bene due titoli vinti: due Coppa America, la prima nel 2015 in casa e la seconda negli USA nel 2016.

La sua carriera professionistica è lunga ed inizia nell'Universidad Catolica, una nota formazione cilena. Isla approda presto in Europa: lo nota l'Udinese: con i friulani gioca dal 2007 al 2012, per poi andare alla Juventus per due stagioni. Con i bianconeri vincerà 2 Scudetti e 3 Supercoppe italiane. In seguito diventa un vero e proprio giramondo: passa una stagione in prestito al QPR, per poi tornare brevemente alla Vecchia Signora. Nel 2015 gioca in prestito al Marsiglia in Ligue 1 e la stagione successiva torna in Italia: lo prende il Cagliari.

SALVADOR, BRASILE - 21 GIUGNO: Il cileno Mauricio Isla calcia il pallone durante la partita del Gruppo C della Copa América Brasile 2019 tra Ecuador e Cile, disputata all'Arena Fonte Nova il 21 giugno 2019 a Salvador, in Brasile. (Foto di Bruna Prado/Getty Images)

Dal 2017 al 2020 veste la maglia del Fenerbahçe: sarà la sua ultima avventura fuori dal Sudamerica. Nel 2020, infatti, va in Brasile e gioca due anni con il Flamengo: dove vince un campionato carioca. Nel 2022 torna dove tutto era iniziato: alla Universidad Catolica, che poi lascia per andare nel campionato dell'Argentina con l'Independiente. Infine, un ultimo ritorno in Cile: dal 2024 ad oggi ha giocato con la maglia del Colo-Colo, vincendo anche un campionato.