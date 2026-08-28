Kosta Runjaic parla in conferenza stampa e si assume le responsabilità per l'infortunio di Nicolò Zaniolo
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Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, affronta il tema infortuni in conferenza stampa e si assume la totale responsabilità sullo stop di Nicolò Zaniolo in vista della gara contro il Monza. L'allenatore fa mea culpa e dichiara testualmente: "Forse Zaniolo l'ho fatto giocare un po' troppo, è un giocatore che ci servirà molto quest'anno e ci dispiace per queste assenze". Il mister giustifica in parte le difficoltà fisiche legate a questa prima fase del campionato e spiega: "Le prime partite di una stagione sono difficili da prevedere, ma vengono considerate come la seconda parte della preparazione".
"Gomez titolare": la chance dal primo minuto e il periodo di testPer sopperire al forfait del fantasista italiano, il condottiero bianconero scioglie ogni dubbio tattico e annuncia l'impiego di Unai Gomez come sostituto naturale. Runjaic risponde in modo diretto e trasparente ai cronisti: "Se sostituirà lui Zaniolo? Sì lo abbiamo testato lì e posso dirvi che domani giocherà titolare, può giocare in più posizioni del campo". Il tecnico valuta attentamente l'inserimento del nuovo rinforzo nel sistema di gioco: "Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, però già domani può esserci un primo test per lui". L'allenatore garantisce la partenza nell'undici iniziale e chiarisce un ultimo dettaglio sull'autonomia: "Non so se avrà 90 minuti, però partirà dal primo".
"Identità forte e Davis motivato": l'emergenza infortuniIl mister analizza poi il momento generale della rosa e guarda con determinazione alla sfida contro la formazione brianzola. Runjaic non nasconde un pizzico di fastidio per le defezioni fisiche: "Non sono ovviamente contento di avere questi due infortuni, però siamo una squadra con un'identità forte, siamo in grado di gestire questo tipo di momenti".
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