Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, affronta il tema infortuni in conferenza stampa e si assume la totale responsabilità sullo stop di Nicolò Zaniolo in vista della gara contro il Monza. L'allenatore fa mea culpa e dichiara testualmente: "Forse Zaniolo l'ho fatto giocare un po' troppo, è un giocatore che ci servirà molto quest'anno e ci dispiace per queste assenze". Il mister giustifica in parte le difficoltà fisiche legate a questa prima fase del campionato e spiega: "Le prime partite di una stagione sono difficili da prevedere, ma vengono considerate come la seconda parte della preparazione".

"Gomez titolare": la chance dal primo minuto e il periodo di test

Per sopperire aldel fantasista italiano, il condottiero bianconero scioglie ogni dubbio tattico e annuncia l'impiego dicome sostituto naturale.risponde in modo diretto e trasparente ai cronisti: "Se sostituirà lui Zaniolo? Sì lo abbiamo testato lì e posso dirvi che domani giocherà titolare, può giocare in più posizioni del campo". Il tecnico valuta attentamentedel nuovo rinforzo nel sistema di gioco: "Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, però già domani può esserci un primo test per lui". L'allenatore garantisce lanell'undici iniziale e chiarisce un ultimo dettaglio sull'autonomia: "Non so se avrà 90 minuti, però partirà dal primo".

UDINE, ITALIA - 22 AGOSTO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese entra in campo prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907 allo Stadio Friuli, il 22 agosto 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

"Identità forte e Davis motivato": l'emergenza infortuni

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Ilanalizza poi il momento generale della rosa e guarda con determinazione alla sfida contro la formazionenon nasconde un pizzico diper le defezioni fisiche: "Non sono ovviamente contento di avere questi due infortuni, però siamo una squadra con un'identità forte, siamo in grado di gestire questo tipo di momenti".L'allenatore rilancia le ambizioni del gruppo e porta un'ottima notizia per il reparto: "Davis ci sarà, ha fatto una buona settimana ed è motivato, ci ha mostrato voglia di tornare in campo". Il tecnico carica il centravanti e conclude la conferenza stampa con un messaggio di: "Quando sarà pronto giocherà e il ragazzo non vede l'ora di poter dare il proprio contributo domani sul campo".