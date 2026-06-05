Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere ancora a tinte bianconere. A parlare della situazione del fantasista è stato il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, che ha affrontato il tema durante un intervento pubblico soffermandosi sia sul rendimento del giocatore sia sulle prospettive per la prossima stagione. Le sue parole raccontano un rapporto positivo tra il club friulano e l'ex Roma, arrivato a Udine con l'obiettivo di ritrovare continuità dopo anni complicati e che sembra aver trovato l'ambiente giusto per rilanciarsi. Nani non ha nascosto la soddisfazione della società per quanto visto in questi mesi e ha sottolineato come il giocatore abbia trovato un contesto ideale per esprimersi.

"Sta benissimo a Udine ed è contentissimo della scelta che ha fatto", ha dichiarato il dirigente. Un'affermazione che fotografa il momento vissuto dal calciatore e che lascia intendere come il legame con l'ambiente friulano si sia consolidato nel corso della stagione. Nani ha poi aggiunto: "Siamo un'isola felice, squadra e città dedicate al calcio", evidenziando le caratteristiche che hanno favorito l'inserimento del giocatore.

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UDINE, ITALIA - 2 MAGGIO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese entra in campo durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Torino FC allo Stadio Friuli il 2 maggio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Il riscatto resta sul tavolo

Tra gli argomenti più attesi c'era inevitabilmente quello relativo al possibile riscatto del cartellino. L'Udinese mantiene infatti la possibilità di acquistare definitivamente il giocatore e nelle prossime settimane sarà chiamata a prendere una decisione. Nani non ha voluto sbilanciarsi eccessivamente, ma ha confermato che i dialoghi sono aperti e che la situazione verrà analizzata con attenzione.

"Abbiamo il diritto di riscatto", ha ricordato il dirigente, aggiungendo che il gradimento tra le parti è reciproco. "Lui ha manifestato gradimento e noi siamo contentissimi del rendimento che ha avuto", ha spiegato. Parole che confermano come l'esperienza friulana abbia soddisfatto sia il giocatore sia il club. Nani ha inoltre sottolineato che la valutazione finale non dipenderà esclusivamente dagli aspetti economici. "Non è una questione economica", ha precisato, lasciando intendere come la scelta verrà presa considerando diversi fattori, dal progetto tecnico alle prospettive future della squadra. Per questo motivo l'Udinese non sembra avere fretta e preferisce prendersi il tempo necessario prima di arrivare a una decisione definitiva.

Zaniolo e la ricerca della continuità

La stagione vissuta a Udine ha rappresentato un passaggio importante nella carriera di Zaniolo. Negli ultimi anni il talentoha vissuto esperienze differenti tra Italia e Turchia, alternando momenti positivi ad altri più complicati. L'approdo in Friuli gli ha consentito di ritrovare un ambiente meno esposto alla pressione rispetto ad altre piazze e di lavorare con maggiore serenità. Proprio questo aspetto sembra aver avuto un peso rilevante nel percorso del giocatore.

L'Udinese, dal canto suo, ha cercato di valorizzarne le qualità tecniche e umane, inserendolo gradualmente all'interno del progetto. Le parole di Nani raccontano una società soddisfatta del contributo offerto dal fantasista e aperta alla possibilità di proseguire insieme anche nella prossima stagione. "Al momento giusto ci siederemo e decideremo il da farsi seguendo la strada prefissata", ha concluso il dirigente. Una frase che non chiude alcuna porta e che lascia aperto uno scenario che fino a qualche mese fa sembrava molto più difficile da immaginare. Le prossime settimane saranno decisive, ma una cosa appare chiara: a Udine Zaniolo ha ritrovato serenità e l'Udinese non esclude affatto di continuare a puntare su di lui.

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