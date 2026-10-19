Vigilia di Champions League per il Napoli, che dopo due sconfitte nelle prime due giornate va ancora alla ricerca dei primi punti in Europa. Sul cammino degli azzurri c'è il Bodo Glimt, che dopo il pesante 5-0 dell'esordio contro il Bayern Monaco ha battuto di misura il Borussia Dortmund nell'ultimo turno. Dopo la rifinitura di questa mattina, a cui non ha preso parte Alisson Santos che starà fuori per circa due mesi, l'allenatore dei partenopei Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera.

Napoli, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

"Sarà una gara complicata indipendentemente dagli altri risultati. Il Bodo Glimt è una squadra molto brava a giocare col blocco basso e in contropiede, lo abbiamo già visto negli anni passati e bisognerà fare attenzione".

SUL MOMENTO DEL NAPOLI - "Da queste difficoltà ci dobbiamo passare e bisogna uscirne, e possiamo uscirne solo noi. Sappiamo che se dovessimo vincere domani, potremmo vedere le cose in un diverso modo. Dobbiamo recuperare la condizione di diversi giocatori che non sono ancora al top della condizione. Bisogna fare le cose con serenità, la forza della squadra sta nel sapere che in questo momento non stiamo ottenendo risultati. Dobbiamo fare una partita di grande voglia, attenzione e sicuramente il pubblico ci darà una mano".

SULLE CRITICHE - "A Venezia abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare risultato. Magari delle volte è meglio fare qualcosa in meno ma fare risultato. Mi dispiace che ci siano dei ragazzi che sono stati criticati oltremodo, perché fanno parte del Napoli e se sono stati scelti dal Napoli è perché sono stati ritenuti di essere all'altezza del Napoli. I ragazzi vanno difesi e hanno tutti la mia fiducia. La società ha fatto delle valutazioni sulla rosa, non buttiamo la gente a mare perché fa una partita sbagliata".

NAPOLI, ITALIA - 19 OTTOBRE: Benoit Badiashile, del Napoli, durante la sessione di allenamento/conferenza stampa alla vigilia della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, presso lo stadio Diego Armando Maradona, il 19 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

SU COSA VA SISTEMATO - "Se il problema fosse l'atteggiamento tattico o gli uomini, a Venezia credo che la squadra abbia fatto un discreto primo tempo e un buon secondo tempo. Non posso pensare o credere di far giocare sempre gli stessi undici. Ci sono venti giocatori a disposizione e sono tutti in grado di giocare".

SUL MODULO - "Non è una questione di difesa a tre o difesa a quattro. Domani dobbiamo giocare una partita tecnicamente molto valida, perché giocheremo contro un avversario che tecnicamente è molto forte e lo sappiamo. Sono molto bravi quando riconquistano palla, quindi sappiamo che servirà una grande partita. In questo momento manchiamo in alcuni momenti della partita dove subiamo dei gol come è successo a Firenze o a Milano".