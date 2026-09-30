La famiglia Esposito sta vivendo un vero e proprio momento magico. I due fratelli più piccoli, ovvero Sebastiano e Pio, hanno conquistato entrambi la convocazione nella Nazionale italiana, grazie alle ottime prestazioni fornite con Sassuolo e Inter. I ragazzi di Castellammare di Stabia non solo hanno condiviso il ritiro a Coverciano, ma il CT Roberto Mancini ha regalato loro un momento da pelle d'oca, schierandoli titolari uno accanto all'altro. I giovani provenienti dalla cantera dell'Inter stanno vivendo le emozioni provate da un'altra famiglia napoletana d'élite, ovvero la famiglia Cannavaro, composta dal più famoso Fabio e da Paolo. I due fratelli lavorano ancora insieme nel mondo del calcio.

Paolo Cannavaro, infatti, lavora nello staff tecnico del fratello Fabio sulla panchina dell'Uzbekistan, nazionale pronta ad affrontare la Coppa d'Asia. Proprio sul tema familiare e sulla recente presenza da titolari di Sebastiano e Pio Esposito con la maglia dell'Italia ha parlato Paolo Cannavaro ai microfoni de Il Mattino. "Il vantaggio è che se sbagli un passaggio di sicuro non insulta tua madre... Solo tra qualche anno si renderanno conto di ciò che è successo", ha commentato ironicamente l'ex Sassuolo.

L'assenza di invidia e il vero pericolo per i ragazzi

Agganciandosi al tema degli Esposito, Paolo ha raccontato la sua esperienza personale per analizzare le dinamiche interne tra fratelli calciatori. Paolo Cannavaro ha ribadito di non aver mai provato alcuna invidia nei confronti del glorioso fratello Fabio, ma anzi di aver sempre gioito per ogni sua singola vittoria sia con la maglietta della Juventus, ma soprattutto con quella della Nazionale, che ha regalato a Fabio i suoi due trionfi più grandi: la Coppa del Mondo e il Pallone d'Oro. Paolo ha raccontato la sua esperienza con il fratello, ma precisa di non voler dare alcun suggerimento agli Esposito perché sono molto legati e non ne hanno alcun bisogno. Tuttavia consiglia loro di prestare attenzione ai media, che proveranno a scalfire la loro serenità facendo dei continui confronti tra i due fratelli.

SEATTLE, WASHINGTON - 25 GIUGNO: Sebastiano Esposito dell'FC Internazionale abbraccia il compagno di squadra Francesco Pio Esposito durante la partita del Gruppo E della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 tra FC Internazionale Milano e CA River Plate al Lumen Field, il 25 giugno 2025 a Seattle, Washington. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La provocazione a Mancini per il record storico

Ma la famiglia Esposito non è ancora al completo, in Nazionale manca ancora il fratello più grande, ovvero Salvatore, centrocampista della Sampdoria. Il giocatore blucerchiato ha già giocato col piccolo Pio ai tempi dello Spezia, ma vorrebbe ritrovare lui e Seba anche con la gloriosa maglia azzurra, per rendere ancora più iconica la storia di tre fratelli venuti da Castellammare di Stabia. "Non dimentichiamoci di Salvatore, magari Mancini chiama anche lui e riescano a battere il record", ha concluso Paolo Cannavaro, lanciando una simpatica provocazione al CT Mancini.