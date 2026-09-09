Guaio scampato alla fine per Cristian Volpato. Il giocatore del Sassuolo, come ricordiamo, è finito al centro delle polemiche lo scorso luglio dopo la vicenda che lo ha visto coinvolto insieme ad un gruppo di amici. Il 22 enne, reduce dal Mondiale con l'Australia, si trovava a Sydney quando è stato fermato dalla polizia prima per guida in stato di ebbrezza ed in seguito per possesso di cocaina. Ebbene, nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti relativi all'omonima situazione.

Sassuolo, Volpato sanzionato con una multa

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Nessuna pena per Cristian Volpato . Alla fine il giocatore del Sassuolo si salva da quella che poteva essere una sanzione molto più pesante e, dunque, potrà continuare a pensare esclusivamente al campionato. Come ricordiamo, nella notte tra il, Volpato si trovava a Sydney dopo gli impegni estivi con la nazionale australiana. Secondo la ricostruzione diffusa dalla polizia del Nuovo Galles del Sud e riportata dai principali media australiani, il calciatore sarebbe stato intercettato due volte nel giro di poche ore sull’Anzac Bridge.La prima volta per(negativo), per il quale aveva ricevuto una contravvenzione. Due ore dopo aveva però commesso una nuova infrazione, r, il che aveva immediatamente fatto scattare la sospensione della patente internazionale. Fin dall'inizio Volpato ha negato di avere assunto consapevolmente cocaina. La sua posizione, riferita anche nei contatti con Football Australia, non è cambiata dopo la conferma del secondo campione. Il calciatore ha sempre sostenuto di non avere ingerito volontariamente la sostanza rilevata dal controllo della polizia. Poco dopo il test stradale, l'italo-australiano si era sottoposto anche a un accertamento indipendente presso una struttura privata, ottenendo un risultato negativo.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 29 AGOSTO: Cristian Volpato di Sassuolo festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Torino FC allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 29 agosto 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Una volta tornato in Italia, il Sassuolo aveva poi predisposto, con il consenso del giocatore, ulteriori esami delle urine e del sangue. Il 29 luglio, il club aveva comunicato che tutti i controlli richiesti avevano dato esito negativo alla cocaina, consentendo al calciatore di rientrare regolarmente nel gruppo squadra. Il giocatore, al momento, è alle prese con una lesione di grado moderato al flessore della gamba, motivo per cui dovrà stare ai box per poco più di un mese.