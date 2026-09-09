Dopo essere stato fermato dalla polizia di Sydney per guida in stato di ebbrezza e possesso di cocaina, il giocatore è stato sanzionato con una multa
Il Sassuolo celebra il caffè con i suoi campioni e una clip tutta da ridere
Guaio scampato alla fine per Cristian Volpato. Il giocatore del Sassuolo, come ricordiamo, è finito al centro delle polemiche lo scorso luglio dopo la vicenda che lo ha visto coinvolto insieme ad un gruppo di amici. Il 22 enne, reduce dal Mondiale con l'Australia, si trovava a Sydney quando è stato fermato dalla polizia prima per guida in stato di ebbrezza ed in seguito per possesso di cocaina. Ebbene, nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti relativi all'omonima situazione.
Sassuolo, Volpato sanzionato con una multaNessuna pena per Cristian Volpato. Soltanto una multa di di 722 dollari australiani, circa 450 euro. Alla fine il giocatore del Sassuolo si salva da quella che poteva essere una sanzione molto più pesante e, dunque, potrà continuare a pensare esclusivamente al campionato. Come ricordiamo, nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2026, Volpato si trovava a Sydney dopo gli impegni estivi con la nazionale australiana. Secondo la ricostruzione diffusa dalla polizia del Nuovo Galles del Sud e riportata dai principali media australiani, il calciatore sarebbe stato intercettato due volte nel giro di poche ore sull’Anzac Bridge.
Caricamento post Instagram...
Una volta tornato in Italia, il Sassuolo aveva poi predisposto, con il consenso del giocatore, ulteriori esami delle urine e del sangue. Il 29 luglio, il club aveva comunicato che tutti i controlli richiesti avevano dato esito negativo alla cocaina, consentendo al calciatore di rientrare regolarmente nel gruppo squadra. Il giocatore, al momento, è alle prese con una lesione di grado moderato al flessore della gamba, motivo per cui dovrà stare ai box per poco più di un mese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA