Un'altra tegola per il Sassuolo di Alberto Aquilani: Christian Volpato si è fermato durante la sfida con il Bologna e gli accertamenti hanno confermato un problema muscolare che lo costringerà ad uno stop. Per i neroverdi ora si apre il capitolo più delicato, capire quando potrà tornare a disposizione.

Caricamento post Instagram...

Sassuolo, Volpato si ferma: c'è la lesione

La partita del Dall'Ara è durata meno di un tempo per. Il giocatore, schierato titolare da, ha accusato unalla gamba destra intorno alla metà del primo tempo e ha immediatamente chiesto il cambio: al suo posto è entrato. Il problema era apparso subito di natura, in quanto dopo aver scaricato il pallone verso un compagno, l'italo-australiano si è fermato toccandosi la zona dei. Anche nel post-partita,aveva parlato della possibilità di una lesione, rimandando però ogni valutazione aglistrumentali, che hanno peròla sensazione iniziale, ossia quella di unaal flessore della gamba destra. Una diagnosi che obbliga il Sassuolo alla prudenza e che rende praticamente impossibile ipotizzare unimmediato.

Le prime indicazioni portano infatti proprio verso uno stop di alcune settimane, con Volpato destinato a saltare la prossima sfida contro la Juventus, mentre resta da valutare la sua presenza anche nell'appuntamento successivo. Le stime iniziali indicavano un possibile rientro dopo circa 15/20 giorni, ma la reale tempistica dipenderà dalla risposta del muscolo al percorso riabilitativo.

Le partite a rischio

Il calendario non aiuta il. Oltre alla Juventus,rischia di non esserci neanche nella trasferta con il, prima della successiva pausa per le, che in questa stagione sarà piuttosto lunga e che può giocare in favore dei vari giocatori, permettendo loro di saltaredel previsto. L'obiettivo del Sassuolo potrebbe quindi diventare quello di recuperarlo per la sfida interna contro il Milan , in programma l'11 ottobre, al rientro dalla

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 02 SETTEMBRE: Cristian Volpato degli US Sassuolo guarda durante la partita di Coppa Italia tra US Sassuolo e Frosinone allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 02 settembre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Per Aquilani si tratta però ugualmente di un'assenza pesante: Volpato era stato tra i protagonisti dell'avvio di stagione positivo dei neroverdi, trovando anche il gol nella vittoria contro il Torino. Una tegola significativa per il club, e certamente anche per il giocatore, specialmente per l'aspetto psicologico.