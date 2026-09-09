Christian Volpato si è fermato contro il Bologna e i controlli hanno confermato lo stop: lesione di medio grado per il giocatore del Sassuolo
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Un'altra tegola per il Sassuolo di Alberto Aquilani: Christian Volpato si è fermato durante la sfida con il Bologna e gli accertamenti hanno confermato un problema muscolare che lo costringerà ad uno stop. Per i neroverdi ora si apre il capitolo più delicato, capire quando potrà tornare a disposizione.
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Sassuolo, Volpato si ferma: c'è la lesioneLa partita del Dall'Ara è durata meno di un tempo per Volpato. Il giocatore, schierato titolare da Aquilani, ha accusato un problema alla gamba destra intorno alla metà del primo tempo e ha immediatamente chiesto il cambio: al suo posto è entrato Domenico Berardi. Il problema era apparso subito di natura muscolare, in quanto dopo aver scaricato il pallone verso un compagno, l'italo-australiano si è fermato toccandosi la zona dei flessori. Anche nel post-partita, Aquilani aveva parlato della possibilità di una lesione, rimandando però ogni valutazione agli esami strumentali, che hanno però confermato la sensazione iniziale, ossia quella di una lesione di medio grado al flessore della gamba destra. Una diagnosi che obbliga il Sassuolo alla prudenza e che rende praticamente impossibile ipotizzare un recupero immediato.
Le prime indicazioni portano infatti proprio verso uno stop di alcune settimane, con Volpato destinato a saltare la prossima sfida contro la Juventus, mentre resta da valutare la sua presenza anche nell'appuntamento successivo. Le stime iniziali indicavano un possibile rientro dopo circa 15/20 giorni, ma la reale tempistica dipenderà dalla risposta del muscolo al percorso riabilitativo.
Le partite a rischioIl calendario non aiuta il Sassuolo. Oltre alla Juventus, Volpato rischia di non esserci neanche nella trasferta con il Monza, prima della successiva pausa per le Nazionali, che in questa stagione sarà piuttosto lunga e che può giocare in favore dei vari giocatori infortunati, permettendo loro di saltare meno partite del previsto. L'obiettivo del Sassuolo potrebbe quindi diventare quello di recuperarlo per la sfida interna contro il Milan, in programma l'11 ottobre, al rientro dalla sosta.
Per Aquilani si tratta però ugualmente di un'assenza pesante: Volpato era stato tra i protagonisti dell'avvio di stagione positivo dei neroverdi, trovando anche il gol nella vittoria contro il Torino. Una tegola significativa per il club, e certamente anche per il giocatore, specialmente per l'aspetto psicologico.
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