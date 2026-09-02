Anche Crespo e Thuram nell'olimpo della cessioni del club: ci sono diverse sorprese interessanti
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Il Parma ha saluta Zion Suzuki e mette a segno una delle cessioni più importanti della propria storia. Il portiere giapponese si è trasferito all’Aston Villa per 30 milioni di euro, una cifra che lo proietta direttamente al quarto posto tra le vendite più costose di sempre del club emiliano.
Un’operazione dal peso notevole, non soltanto dal punto di vista economico. Suzuki aveva rappresentato uno dei talenti più interessanti della rosa gialloblù e il suo addio permette al Parma di entrare nuovamente nella propria storia di mercato, affiancando il suo nome a quello di giocatori che hanno segnato epoche diverse del club. Secondo Transfermarkt, il giapponese diventa infatti una delle cessioni più preziose nella storia della società.
Suzuki quarto alle spalle di Crespo, Buffon e ThuramCon i 30 milioni di euro incassati per Suzuki, il Parma si ritrova a confrontarsi con una classifica dominata dai grandi campioni del proprio passato. In vetta resta Hernán Crespo, ceduto alla Lazio per circa 56,8 milioni di euro, davanti a Gianluigi Buffon, passato alla Juventus per circa 52,9 milioni, e a Lilian Thuram, trasferitosi anche lui in bianconero per oltre 36 milioni.
Il giapponese raggiunge invece la stessa soglia di Juan Sebastián Verón, altro simbolo di un Parma straordinario tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Una posizione che certifica il peso dell’operazione e la crescita raggiunta dal portiere durante la sua esperienza in Serie A.
Il bonus cambia la posizione di SuzukiLa cessione di Suzuki potrebbe però assumere un valore ancora più importante. L’accordo con l’Aston Villa prevede infatti 30 milioni di euro di parte fissa e ulteriori 5 milioni di bonus: nel caso in cui venissero raggiunti tutti gli obiettivi previsti, l’incasso complessivo salirebbe fino a 35 milioni di euro.
In quella situazione, Suzuki si avvicinerebbe ulteriormente al podio delle cessioni più costose del Parma, confermando la portata di un affare che rappresenta uno dei migliori risultati economici ottenuti dal club negli ultimi anni. Va inoltre considerato che una parte della cifra sarà destinata al Sint-Truiden, precedente società del giocatore, in virtù di una clausola sulla futura rivendita.
Da scommessa a grande plusvalenza: il percorso di SuzukiIl salto compiuto dal portiere appare ancora più significativo osservando il suo percorso. Il Parma aveva acquistato Suzuki dal Sint-Truiden nel 2024 per 8,2 milioni di euro e, nel giro di due stagioni, è riuscito a valorizzarlo fino a realizzare una cessione da 30 milioni di euro.
La partenza del giapponese verso la Premier League chiude quindi un ciclo breve ma estremamente redditizio per il Parma. Suzuki entra nella storia del club per la cifra della sua cessione, mentre la società emiliana dimostra ancora una volta la capacità di individuare, far crescere e successivamente valorizzare profili giovani sul mercato. E nella classifica delle vendite gialloblù, da oggi, accanto ai nomi di Crespo, Buffon e Thuram, c’è spazio anche per Zion Suzuki.
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