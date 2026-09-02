Il Parma ha saluta Zion Suzuki e mette a segno una delle cessioni più importanti della propria storia. Il portiere giapponese si è trasferito all’Aston Villa per 30 milioni di euro, una cifra che lo proietta direttamente al quarto posto tra le vendite più costose di sempre del club emiliano.

Un’operazione dal peso notevole, non soltanto dal punto di vista economico. Suzuki aveva rappresentato uno dei talenti più interessanti della rosa gialloblù e il suo addio permette al Parma di entrare nuovamente nella propria storia di mercato, affiancando il suo nome a quello di giocatori che hanno segnato epoche diverse del club. Secondo Transfermarkt, il giapponese diventa infatti una delle cessioni più preziose nella storia della società.

Suzuki quarto alle spalle di Crespo, Buffon e Thuram

Con i

incassati per Suzuki, il Parma si ritrova a confrontarsi con una classifica dominata dai grandi campioni del proprio passato. In vetta resta

, ceduto alla Lazio per circa

, davanti a

, passato alla Juventus per circa

, e a

, trasferitosi anche lui in bianconero per oltre

.

Gianluigi Buffon del Parma in azione durante la partita di Serie A contro l'Inter, giocata allo stadio San Siro di Milano. La partita si concluse con una vittoria per 1-3 per il Parma

Il giapponese raggiunge invece la stessa soglia di Juan Sebastián Verón, altro simbolo di un Parma straordinario tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Una posizione che certifica il peso dell’operazione e la crescita raggiunta dal portiere durante la sua esperienza in Serie A.

Hernan Crespo del Parma esulta dopo un gol durante la partita di Serie A contro l'Atalanta ad Atalanta, Italia. Il Parma ha vinto 1-2

Il bonus cambia la posizione di Suzuki

La cessione di Suzuki potrebbe però assumere un valore ancora più importante. L’accordo con l’Aston Villa prevede infatti

: nel caso in cui venissero raggiunti tutti gli obiettivi previsti, l’incasso complessivo salirebbe fino a

.

In quella situazione, Suzuki si avvicinerebbe ulteriormente al podio delle cessioni più costose del Parma, confermando la portata di un affare che rappresenta uno dei migliori risultati economici ottenuti dal club negli ultimi anni. Va inoltre considerato che una parte della cifra sarà destinata al Sint-Truiden, precedente società del giocatore, in virtù di una clausola sulla futura rivendita.

TOKYO, JAPAN - MAY 31: Zion Suzuki of Japan applauds fans after the international friendly match between Japan and Iceland at MUFG Stadium on May 31, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Kenta Harada/Getty Images)

Da scommessa a grande plusvalenza: il percorso di Suzuki

Il salto compiuto dal portiere appare ancora più significativo osservando il suo percorso. Il Parma aveva acquistato Suzuki dal Sint-Truiden nel 2024 per

e, nel giro di due stagioni, è riuscito a valorizzarlo fino a realizzare una cessione da 30 milioni di euro.

La partenza del giapponese verso la Premier League chiude quindi un ciclo breve ma estremamente redditizio per il Parma. Suzuki entra nella storia del club per la cifra della sua cessione, mentre la società emiliana dimostra ancora una volta la capacità di individuare, far crescere e successivamente valorizzare profili giovani sul mercato. E nella classifica delle vendite gialloblù, da oggi, accanto ai nomi di Crespo, Buffon e Thuram, c’è spazio anche per Zion Suzuki.