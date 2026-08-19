Zion Suzuki è ufficialmente un giocatore dell'Aston Villa, lo ha comunicato il Parma. Saltato il trasferimento al PSG, la squadra inglese si è rapidamente inserita nella trattativa e il giapponese sarà, a breve, agli ordini di Unai Emery.

Parma Calcio 1913 comunica il trasferimento a titolo definitivo di Zion Suzuki all'Aston Villa Football Club.



Buona fortuna, Zion! 💛💙 pic.twitter.com/v418CEVO8R — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 19, 2026

Suzuki è il nuovo portiere dell'Aston Villa

: dal Parma alla. Il talento giapponese, che piaceva tanto anche alla, sarà il portiere dell'Aston Villa. L'annuncio ufficiale del club emiliano, dopo le visite mediche sostenute due giorni fa, è arrivato oggi: “Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Aston Villa Football Club le prestazioni sportive del portiere. Arrivato a Parma nell'estate del 2024, Zion ha difeso la porta gialloblu nelle ultime due stagioni, affermandosi nel campionato di Serie A e diventando un punto di riferimento per la squadra. Nel corso della sua esperienza con il Club, il portiere giapponese si è distinto per le qualità dimostrate tra i pali, la personalità e la professionalità con cui ha vissuto ogni momento del suo percorso a Parma, facendo registrare 13 clean sheet complessivi con la maglia gialloblu”.

Si tratta, quindi, di un trasferimento a titolo definitivo dell'ordine di circa trentacinque milioni di euro, con bonus compresi. Quella dei Villans, inoltre, è stata una operazione lampo lanciata dopo che il passaggio del portiere alla squadra di Luis Enrique era saltato. A bloccare l'arrivo a Parigi del titolare della nazionale nipponica, sarebbero state, secondo l'Equipe, le pretese dei suoi procuratori. Il club della capitale francese, infatti, ha interrotto i dialoghi perché la parcella richiesta superava la soglia massima del 10% del contratto dell'atleta imposta dalla legislazione transalpina sugli agenti sportivi, legge molto stringente ed in vigore dal 2010.

PARMA, ITALIA - 22 FEBBRAIO: Zion Suzuki of Parma Calcio gesticola durante la partita di Serie A tra Parma e Bologna allo Stadio Ennio Tardini il 22 febbraio 2025 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il cambio di casacca di Suzuki riguarda, però, in maniera indiretta anche la Juventus. L'arrivo del giapponese alla corte di Emery riaccende l'interesse dei bianconeri per Emiliano Martinez, che è da sempre in cima alle preferenze di Luciano Spalletti.