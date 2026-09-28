Grande apprensione per il Milan, dopo l'esperienza in Nazionale di Strahinja Pavlovic. Il difensore rossonero ha giocato titolare nella sfida di Nations League contro l’Olanda, ma è stato costretto a lasciare il campo al 71’ dopo aver ricevuto un duro colpo. Un problema fisico che sarà valutato nelle prossime ore ma che lascia in apprensione il club all'ombra della Madonnina, in vista della ripresa del campionato tra una settimana, perdendo, eventualmente, uno dei giocatori più rappresentativi e in forma di questo inizio stagione. Intanto, sono in programma gli esami per definire l’entità del problema e stabilire gli eventuali tempi di recupero. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>