Ogni città ha bisogno del suo eroe. Napoli lo ha trovato. Quasi tre anni fa, da Manchester, è arrivato un ragazzone con una missione precisa: riportare la luce in città. Missione compiuta. E anche in fretta. Il suo nome è Scott McTominay. In poco tempo lo scozzese è diventato un idolo. I gol. Il carisma. La personalità. Tutti ingredienti che lo hanno portato dritto nel cuore dei tifosi. Oggi McTominay è il punto di riferimento del Napoli. Un giocatore fondamentale. Allegri lo sa bene. E ne ha confermato lo status di stella. Ma adesso c’è un problema. McTominay dovrà operarsi per un’aritmia benigna. Mercoledì, contro l’Arsenal, non ci sarà. Un’assenza pesante per il Napoli. Allegri dovrà quindi trovare la soluzione giusta. Cambiare qualcosa. Senza perdere equilibrio e qualità. Contro i Gunners servirà il miglior Napoli possibile. E Max ha già in mente alcune idee per provare a fare scacco matto all’Arsenal.

Da Vergara a De Bruyne: il piano di Max

Napoli senza McTominay: il peso dell'assenza

La prima senza Scott c’è già stata. A San Siro, contro l’Inter. È andata bene, almeno fino al 90’. Poi ci ha pensatoa cambiare tutto. Gol nel finale ea casa senza punti. Allegri aveva scelto Vergara per sostituire. Alla vigilia lo aveva detto chiaramente: “Non voglio caricarlo di pressioni”. Poi, però, lo ha mandato in campo dal primo minuto. La risposta non è stata quella sperata. Il giovane centrocampista è stato tra le note negative della serata. Al pari di Anguissa. Il camerunese ha avuto una grande occasione per sbloccare la partita. Se l’è divorata. Nel secondo tempo è entrato De Bruyne. Una staffetta che potrebbe diventare una costante fino al rientro di. Contro l’Arsenal, infatti, Allegri dovrebbe puntare sul belga dal primo minuto. I motivi sono diversi. Esperienza, qualità e conoscenza degli avversari. De Bruyne, i Gunners, li ha già battuti. Lo ha fatto con la maglia del Manchester City. Ora vuole riprovarci con quella del Napoli. Al suo fianco, salvo sorprese, ci saranno Anguissa e Lobotka. Tre uomini per non far rimpiangere Scott.Si sente. Eccome. L’assenza di McTominay pesa nel Napoli. Per la leadership. Per la personalità. Ma soprattutto per quello che lo scozzese riesce a dare in campo. Allegri dovrà trovare una soluzione. E dovrà farlo in fretta. Il rischio è perdere subito il treno delle grandi. Quello che porta dritto alla corsa per il campionato. Max, però, sa come si fa. Nei momenti difficili ha sempre cercato la chiave giusta. Lo ha fatto alla Juventus. Lo ha fatto anche al Milan, nonostante il risultato finale. Ora tocca di nuovo a lui. Contro l’Arsenal servirà una risposta. Servirà coraggio. Servirà un Napoli capace di giocare senza il suo uomo simbolo. McTominay non ci sarà. Allegri dovrà inventarsi qualcosa. Perché contro i Gunners non basterà essere belli. Servirà essere perfetti.