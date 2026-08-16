Le rivalità più accese della Serie A e tutti i derby più importanti: date e confronto tra le squadre.
La Roma compie 99 anni: l'omaggio di chi l'ha vissuta e rappresentata
La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte, e prenderà il via il 22 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027, con un calendario che ha già messo in evidenza alcuni degli appuntamenti più attesi dell'anno.
Tra questi, naturalmente, ci sono i derby: partite che vanno oltre la classifica e nelle quali il peso della storia, della rivalità cittadina e della passione dei tifosi può spesso incidere più dei valori espressi durante la stagione. Quest'anno saranno soprattutto Milano, Roma e Torino a regalare le stracittadine più attese, mentre anche al di fuori dei derby cittadini ci saranno scontri piazzate in giornate importanti.
Derby della Madonnina: Inter-Milan
Inter e Milan si affronteranno per la prima volta alla decima giornata, mentre il ritorno è fissato alla giornata 24, il 14 febbraio 2027, proprio nel giorno di San Valentino. L'Inter si presenterà da campione d'Italia in carica, dopo aver conquistato lo Scudetto dominando, mentre il Milan ha chiuso la scorsa stagione al quinto posto, qualificandosi per l'Europa League.
Sulla carta, quindi, i nerazzurri partono con maggiori certezze, visti anche gli arrivi di giocatori d'esperienza come John Stones e il ritorno di Pavard, nonostante abbia perso uno dei protagonisti di queste ultime stagioni: Dumfries. Il Milan dovrà però dimostrare di poter tornare rapidamente ai livelli che gli competono, come ha chiarito anche l'arrivo di un giocatore di altissimo livello come Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. Il derby potrebbe rappresentare proprio uno dei primi grandi banchi di prova della stagione per capire cosa si potrà raggiungere alla fine del campionato.
Caricamento post Instagram...
Derby della Capitale: Roma-LazioIl primo appuntamento tra Roma e Lazio è previsto per il 13 dicembre 2026 alla giornata 15, mentre il ritorno andrà in scena alla giornata 32 il 18 aprile 2027. Il calendario ha quindi distribuito le due stracittadine in due momenti diversi della stagione, evitando di concentrarle troppo vicine anche per evitare i problemi della scorsa stagione. La Roma arriva da una stagione importante, dove hanno chiuso lo scorso campionato al terzo posto, conquistando la qualificazione alla Champions League. La Lazio, invece, ha vissuto un'annata più complicata e dovrà cercare di rilanciarsi nonostante la situazione sul mercato.
Derby della Mole: Juventus-TorinoLa prima sfida tra Juventus e Torino è stata inserita alla giornata 18, il 6 gennaio 2027, all'Allianz Stadium. Il ritorno è invece previsto per la giornata 30, il 4 aprile 2027. Sarà una sfida particolarmente interessante visto anche il finale della scorsa stagione. L'ultimo derby della scorsa stagione è stato infatti condizionato da gravi incidenti fuori dallo stadio, che hanno provocato il ferimento serio di un tifoso e ritardato di circa un'ora il calcio d'inizio, con una protesta vera e proprie negli spalti. Sul campo la partita si è conclusa 2-2 con la doppietta di un Dusan Vlahovic appena passato al Besiktas dopo il mancato rinnovo di contratto.
Dal punto di vista sportivo, la Juventus dovrà cercare di lasciarsi alle spalle una stagione deludente, chiusa al sesto posto e fuori dalla Champions. Il Torino, invece, vuole consolidare la propria crescita e confermarsi competitivo nella sfida cittadina più importante.
Non solo derby: gli altri appuntamenti da cerchiare
La prossima Serie A offrirà naturalmente anche numerose partite che, pur non essendo stracittadine, hanno un peso enorme nella storia del calcio italiano. Tra queste spicca il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, con la prima sfida prevista alla giornata 19, il 10 gennaio, e il ritorno a 3 giornate dal termine, lasciando spazio a un possibile scontro decisivo. La Juventus ospiterà inoltre il Milan già alla terza giornata, mentre Napoli-Juventus è in programma alla decima.
Il calendario è stato costruito anche tenendo conto delle esigenze delle competizioni europee e delle rivalità cittadine: la Lega ha stabilito che i derby non vengano disputati né alla prima né all'ultima giornata e neppure nel turno infrasettimanale del 28 ottobre. È inoltre prevista l'alternanza delle gare casalinghe per le coppie Inter-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA