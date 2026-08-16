La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte, e prenderà il via il 22 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027, con un calendario che ha già messo in evidenza alcuni degli appuntamenti più attesi dell'anno.

Tra questi, naturalmente, ci sono i derby: partite che vanno oltre la classifica e nelle quali il peso della storia, della rivalità cittadina e della passione dei tifosi può spesso incidere più dei valori espressi durante la stagione. Quest'anno saranno soprattutto Milano, Roma e Torino a regalare le stracittadine più attese, mentre anche al di fuori dei derby cittadini ci saranno scontri piazzate in giornate importanti.

Derby della Madonnina: Inter-Milan

Inter e Milan si affronteranno per la prima volta alla decima giornata, mentre il ritorno è fissato alla giornata 24, il 14 febbraio 2027, proprio nel giorno di San Valentino. L'Inter si presenterà da campione d'Italia in carica, dopo aver conquistato lo Scudetto dominando, mentre il Milan ha chiuso la scorsa stagione al quinto posto, qualificandosi per l'Europa League.

MILANO, ITALIA - 12 APRILE: Marco Materazzi dell'Inter e Rui Costa del Milan osservano i tifosi interisti lanciare fumogeni in campo durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Milan e Inter, disputata allo stadio San Siro il 12 aprile 2005 a Milano, Italia. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Sulla carta, quindi, i nerazzurri partono con maggiori certezze, visti anche gli arrivi di giocatori d'esperienza come John Stones e il ritorno di Pavard, nonostante abbia perso uno dei protagonisti di queste ultime stagioni: Dumfries. Il Milan dovrà però dimostrare di poter tornare rapidamente ai livelli che gli competono, come ha chiarito anche l'arrivo di un giocatore di altissimo livello come Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. Il derby potrebbe rappresentare proprio uno dei primi grandi banchi di prova della stagione per capire cosa si potrà raggiungere alla fine del campionato.

Caricamento post Instagram...

Derby della Capitale: Roma-Lazio

Il primo appuntamento traè previsto per il 13 dicembre 2026 alla, mentre il ritorno andrà in scena allail. Il calendario ha quindi distribuito le due stracittadine in due momenti diversi della stagione, evitando di concentrarle troppo vicine anche per evitare i problemi della scorsa stagione. La Roma arriva da una stagione importante, dove hanno chiuso lo scorso campionato al, conquistando la qualificazione alla. La Lazio, invece, ha vissuto un'annata più complicata e dovrà cercare di rilanciarsi nonostante la situazione sul mercato.

ROMA, ITALIA - 21 SETTEMBRE: Lorenzo Pellegrini dell'AS Roma passa la palla durante la partita di Serie A tra SS Lazio e AS Roma allo Stadio Olimpico il 21 settembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Derby della Mole: Juventus-Torino

La prima sfida traè stata inserita alla, il, all'Allianz Stadium. Il ritorno è invece previsto per la, il. Sarà una sfida particolarmente interessante visto anche il finale della scorsa stagione. L'ultimo derby della scorsa stagione è stato infatti condizionato da gravi incidenti fuori dallo stadio, che hanno provocato il ferimento serio di un tifoso e ritardato di circa un'ora il calcio d'inizio, con una protesta vera e proprie negli spalti. Sul campo la partita si è conclusacon la doppietta di un Dusan Vlahovic appena passato al Besiktas dopo il mancato rinnovo di contratto.

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: I tifosi della Juventus escono dallo stadio prima della partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Dal punto di vista sportivo, la Juventus dovrà cercare di lasciarsi alle spalle una stagione deludente, chiusa al sesto posto e fuori dalla Champions. Il Torino, invece, vuole consolidare la propria crescita e confermarsi competitivo nella sfida cittadina più importante.

Non solo derby: gli altri appuntamenti da cerchiare

La prossima Serie A offrirà naturalmente anche numerose partite che, pur non essendo stracittadine, hanno un peso enorme nella storia del calcio italiano. Tra queste spicca il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, con la prima sfida prevista alla giornata 19, il 10 gennaio, e il ritorno a 3 giornate dal termine, lasciando spazio a un possibile scontro decisivo. La Juventus ospiterà inoltre il Milan già alla terza giornata, mentre Napoli-Juventus è in programma alla decima.

PERTH, AUSTRALIA - 8 AGOSTO: Kenan Yildiz della Juventus durante la partita tra Juventus e FC Internazionale all'Optus Stadium l'8 agosto 2026 a Perth, Australia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il calendario è stato costruito anche tenendo conto delle esigenze delle competizioni europee e delle rivalità cittadine: la Lega ha stabilito che i derby non vengano disputati né alla prima né all'ultima giornata e neppure nel turno infrasettimanale del 28 ottobre. È inoltre prevista l'alternanza delle gare casalinghe per le coppie Inter-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Torino.