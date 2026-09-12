In vista della sfida contro la Lazio, le ultime indicazioni da Milanello confermano la volontà di Rúben Amorim di insistere su una scelta tattica al centro del dibattito: l'impiego di Adrien Rabiot sulla trequarti mancina del Milan. L'idea dell'allenatore portoghese è quella di sfruttare la fisicità, i tempi di inserimento e le doti da incursore del francese negli ultimi metri per garantire presenza in area e superiorità numerica, accettando il rischio di sacrificare la sua forza d'urto nella mediana a due.

Una collocazione che continua però a far discutere e a sollevare più di una perplessità tra addetti ai lavori e tifosi, soprattutto dopo la prestazione opaca rimediata contro la Juventus. Se a gara in corso Rabiot ha dimostrato di potersi far valere sfruttando gli spazi più ampi, dal primo minuto negli spazi stretti il centrocampista appare meno a suo agio rispetto alle sue tradizionali cavalcate partendo da dietro. Amorim intende tirare dritto per la propria strada, ma la trasferta dell'Olimpico rappresenterà un banco di prova cruciale per capire se questa mossa tattica sia un'intuizione vincente o una forzatura destinata a fare discutere. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>