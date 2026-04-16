Dopo uno stop di quattro mesi a causa di un infortunio alla spalla con conseguente operazione e riabilitazione, il giovane attaccante sta per tornare in campo

Jacopo del Monaco 16 aprile - 11:50

In casa Lecce arrivano buone notizie per questo finale di stagione e riguardano Francesco Camarda. L'attaccante arrivato in prestito dal Milan, infatti, dopo un lungo stop causato dall'infortunio alla spalla sta per tornare a disposizione di Eusebio Di Francesco. Dalla prossima settimana, quindi, l'ex allenatore di Sassuolo e Roma potrà contare di nuovo sul classe 2008. A cinque giornate dalla fine della Serie A, il ritorno di Camarda può risultare importante per la squadra giallorossa.

Lecce, riecco Camarda: sarà fondamentale per la salvezza? — Dal mese di gennaio, Camarda non ha giocato a causa di un infortunio alla spalla per il quale ha deciso di operarsi. Dopo l'intervento, il giovane calciatore ha seguito un periodo di riabilitazione a Milano ed ora, dopo questi mesi ai box, il ritorno in campo si sta avvicinando. La squadra proveniente dalla Puglia, infatti, con un cominciato sul proprio sito ufficiale ha annunciato che dalla prossima settimana l'attaccante nato nel 2008 tornerà a disposizione di Di Francesco. Di seguito, l'aggiornamento del club riguardante il giovane calciatore: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco".

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Il ritorno di Camarda potrà essere risultare molto importante per i giallorossi, i quali stanno lottando per la permanenza in Serie A. In questo momento, la squadra pugliese ha 27 punti come la Cremonese ed entrambe hanno intenzione di testare nella massima divisione evitando, così, la retrocessione. Ovviamente, Di Francesco non forzerà subito Camarda dato il lungo periodo in cui non ha giocato.

Recuperando la forma fisica, l'attaccante può diventare l'arma in più dei Lupi per raggiungere un obiettivo importante. Mancano cinque giornate alla fine del campionato e, con diversi scontri diretti in arrivo, il classe 2008 avrà la possibilità di mettersi in mostra. Queste partite, tra l'altro, potrebbero essere importanti anche in chiave calciomercato, visto che il Milan l'ha ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.