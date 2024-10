Cagliari-Torino, la prova del nove: i rossoblù puntano alla prima gioia in casa

Il Cagliari sta mostrando segnali di ripresa rispetto al tortuoso inizio di stagione, caratterizzato da prestazioni insoddisfacenti e aspre contestazioni da parte dei suoi tifosi. Le ultime due partite, infatti, danno un forte argomento in tal senso. Sono arrivati ben quattro punti dalle sfide contro Parma e Juventus , due partite in trasferta condotte egregiamente dal tecnico Davide Nicola, che finalmente entra nel cuore dei tifosi sardi.

A caccia del primo sorriso in casa

La sosta, tra l'altro, se da un lato può avere l'effetto negativo di paralizzare un trend positivo o fermare uno stato di forma apprezzabile, dall'altro è sempre utile per ricaricare le batterie personali e del gruppo. Queste, tra l'altro, serviranno parecchio nel prossimo match contro il Torino, in programma domani alle 18:00 all'Unipol Domus. Perché il Cagliari è ancora in cerca dei primi tre punti casalinghi della stagione, dato che finora altro non ha collezionato che due meri punti in quattro partite. Facilmente traducibili in due pareggi e due sconfitte, di cui una sonora contro il Napoli.