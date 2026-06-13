Roberto D'Aversa non sarà più l'allenatore del Torino, squadra con cui si è legato nel febbraio del 2026 dopo essere stato scelto per rimpiazzare Marco Baroni che a quel punto aveva accumulato 27 punti dopo 26 giornate di campionato. Ha guidato il Toro per 12 partite, vincendone 5, perdendone 4 e pareggiandone 3 (tra cui il derby contro la Juventus all'ultima giornata) conquistando la salvezza dopo una prima parte di stagione che lasciava immaginare solo il peggio. L'impatto del nuovo allenatore è stato notevole ed è coinciso con un debutto casalingo memorabile, quando il Torino ha sconfitto la Lazio per 2-0 allo stadio Olimpico Grande Torino.

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La lettera di Roberto D'Aversa rivolta al Torino e ai suoi tifosi

Roberto D'Aversa ha salutato il Torino con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha ringraziato il presidente per la fiducia e i giocatori per l'aiuto decisivo nel salvare la squadra. Ha detto anche di essere stato molto fiero di allenare un club così importante e ha salutato i tifosi che gli hanno fatto capire cosa significa la passione per il Toro.

TORINO, ITALIA - 23 MAGGIO: Roberto D'Aversa allenatore del Torino FC durante la sessione di allenamento del Torino FC allo Stadio Filadelfia il 23 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Diego Puletto - Torino FC 1906 via Getty Images)

Ecco la lettera pubblicato sul profilo Instagram personale: "Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l'ambiente Toro. In primis il Club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo.

Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l'anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi. Infine, ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l'affetto e l'amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi. Avrei voluto rispondervi uno ad uno. Il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio.

Mi porterò l'orgoglio di aver raggiunto l'obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino. Sempre forza Toro".