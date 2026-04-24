La storica rivalità tra Milan e Juventus non si è mai consumata solo sul rettangolo di gioco, ma ha vissuto capitoli memorabili anche nelle sale del calciomercato. Il duello per assicurarsi i migliori talenti è un filo rosso che attraversa i decenni, segnato da sorpassi all'ultimo secondo, trattative estenuanti e colpi di scena che hanno spesso spostato gli equilibri della Serie A.

TORINO, ITALIA - 1 GIUGNO: Carlos Tevez (a destra) e Patrice Evra della Juventus FC in azione durante lo Juventus Media Day alla Juventus Arena il 1° giugno 2015 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Dalla celebre contesa per Carlos Tevez, rimasta nell'immaginario collettivo come uno dei momenti di massima tensione diplomatica tra i due club, fino ai casi più recenti come quello di Olivier Giroud, la storia insegna che quando rossoneri e bianconeri puntano lo stesso obiettivo, la trattativa smette di essere un semplice affare tecnico per diventare una questione di supremazia. Questi incroci di mercato rivelano strategie opposte e filosofie societarie differenti, ma raccontano soprattutto il prestigio di due maglie che continuano a esercitare un fascino unico sui grandi campioni, rendendo ogni trattativa condivisa un derby a distanza ad altissima intensità. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>