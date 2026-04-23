La Juventus si avvicina alla grande sfida di San Siro contro il Milan con qualche dubbio legato alle condizioni di tre pedine importanti: Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Emil Holm. Spalletti spera di avere a disposizione i suoi uomini migliori per una gara delicatissima come quella contro i rossoneri di Allegri, ma dovrà inevitabilmente fare i conti con le condizioni fisiche dei tre bianconeri. Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Da un punto di vista diverso 📸 pic.twitter.com/ZqZSSQwv3y — JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2026

Le ultime dalla Continassa su Yildiz, Thuram e Holm

Il caso più delicato è quello di Kenan Yildiz, alle prese con un'affaticamento al ginocchio. Durante l'allenamento di oggi, giovedì 23 aprile, il talento turco ha continuato a lavorare a parte, seguendo un programma personalizzato per evitare rischi. Nonostante ciò, filtra un cauto ottimismo: la sua presenza per la sfida di San Siro non sembra in discussione, anche se lo staff di Spalletti dovrà monitorare giorno dopo giorno le condizioni del n.10 bianconero.

TORINO, ITALIA - 11 GENNAIO: Kenan Yildiz della Juventus festeggia il gol dello 0-1 durante la partita di Serie A tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino l'11 gennaio 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC tramite Getty Images)

Situazione simile anche per Khephren Thuram ed Emil Holm, entrambi alle prese con alcuni acciacchi fisici. Per il centrocampista francese si tratta di una semplice gestione e non sembrano esserci particolari preoccupazioni; diverso il discorso per l’esterno svedese come riferisce Giovanni Guardalà di Sky Sport 24, che è reduce da un fastidio al polpaccio accusato nella gara da ex contro il Bologna, il quale lo ha costretto a uscire all’intervallo. Per entrambi, lo staff medico della Juventus ha scelto la via della prudenza, optando per allenamenti differenziati e un monitoraggio costante, proprio come il compagno Yildiz.

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