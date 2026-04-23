In vista del big-match tra Milan e Juventus, ecco le condizioni di Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Emil Holm
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La Juventus si avvicina alla grande sfida di San Siro contro il Milan con qualche dubbio legato alle condizioni di tre pedine importanti: Kenan Yildiz, Khephren Thuram ed Emil Holm. Spalletti spera di avere a disposizione i suoi uomini migliori per una gara delicatissima come quella contro i rossoneri di Allegri, ma dovrà inevitabilmente fare i conti con le condizioni fisiche dei tre bianconeri.
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Da un punto di vista diverso 📸 pic.twitter.com/ZqZSSQwv3y— JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2026
Le ultime dalla Continassa su Yildiz, Thuram e Holm
Il caso più delicato è quello di Kenan Yildiz, alle prese con un'affaticamento al ginocchio. Durante l'allenamento di oggi, giovedì 23 aprile, il talento turco ha continuato a lavorare a parte, seguendo un programma personalizzato per evitare rischi. Nonostante ciò, filtra un cauto ottimismo: la sua presenza per la sfida di San Siro non sembra in discussione, anche se lo staff di Spalletti dovrà monitorare giorno dopo giorno le condizioni del n.10 bianconero.
Situazione simile anche per Khephren Thuram ed Emil Holm, entrambi alle prese con alcuni acciacchi fisici. Per il centrocampista francese si tratta di una semplice gestione e non sembrano esserci particolari preoccupazioni; diverso il discorso per l’esterno svedese come riferisce Giovanni Guardalà di Sky Sport 24, che è reduce da un fastidio al polpaccio accusato nella gara da ex contro il Bologna, il quale lo ha costretto a uscire all’intervallo. Per entrambi, lo staff medico della Juventus ha scelto la via della prudenza, optando per allenamenti differenziati e un monitoraggio costante, proprio come il compagno Yildiz.
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Milan-Juve, un'occasione d'oro
In vista del big match contro il Milan, Spalletti dovrà quindi sciogliere gli ultimi dubbi. Al momento non ci sono allarmi concreti, ma le condizioni dei tre giocatori restano da valutare in vista di una sfida che può rappresentare un vero crocevia nel finale di stagione dei bianconeri.
I padroni di casa, infatti, non stanno vivendo un grande momento: dalla vittoria nel derby sono passati in breve tempo dal sogno scudetto al rischio concreto di mettere in discussione il terzo posto, soprattutto in caso di successo dei bianconeri. Se gli uomini di Spalletti dovessero infatti riuscire a espugnare San Siro, aggancerebbero proprio il Milan al terzo posto e, con ancora quattro partite da giocare, si aprirebbe un duello a distanza che potrebbe risultare decisivo per chiudere il campionato in top-3.
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