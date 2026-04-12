derbyderbyderby calcio italiano serie a Sassuolo, Grosso: “Stiamo facendo un campionato straordinario. Espulsione di Berardi? Ci atteniamo”

CONFERENZA STAMPA

Sassuolo, Grosso: “Stiamo facendo un campionato straordinario. Espulsione di Berardi? Ci atteniamo”

Termina 2-1 la sfida tra Genoa e Sassuolo allo stadio Luigi Ferraris. Ecco l'analisi del tecnico neroverde Fabio Grosso al termine della partita
Luigi Mereu

Sassuolo Grosso

Il Sassuolo di Fabio Grosso esce sconfitto contro il Genoa dallo stadio Luigi Ferraris di Genova e resta undicesimo a 42 punti sotto l'Udinese a quota 43. Dopo lo svantaggio deciso dal gol di Malinovsky al 18' minuto, il Sassuolo l'aveva ripresa grazie al tap-in di Koné su tiro di Muharemovic, per poi subire la rete del definitivo 2-1 da Ekuban dopo una bella azione da parte di Junior Messias. Ma l'episodio decisivo non è accaduto in campo, bensì nel tunnel che porta agli spogliatoi alla fine del primo tempo, con la rissa che ha comportato all'espulsione diretta di Domenico Berardi per il Sassuolo e di Mikael Ellertsson per il Genoa.

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