Il Sassuolo di Fabio Grosso esce sconfitto contro il Genoa dallo stadio Luigi Ferraris di Genova e resta undicesimo a 42 punti sotto l'Udinese a quota 43. Dopo lo svantaggio deciso dal gol di Malinovsky al 18' minuto, il Sassuolo l'aveva ripresa grazie al tap-in di Koné su tiro di Muharemovic, per poi subire la rete del definitivo 2-1 da Ekuban dopo una bella azione da parte di Junior Messias. Ma l'episodio decisivo non è accaduto in campo, bensì nel tunnel che porta agli spogliatoi alla fine del primo tempo, con la rissa che ha comportato all'espulsione diretta di Domenico Berardi per il Sassuolo e di Mikael Ellertsson per il Genoa.