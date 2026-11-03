La scorsa domenica il calcio italiano è stato nuovamente macchiato da un'episodio di insulti a carattere sessista. Come ricordiamo, la sfortunata vittima è la stata l'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi la quale, appunto, è stata presa più volte di mira nel corso della sfida del Sinigaglia tra i padroni di casa del Como e il Venezia. Secondo le ricostruzioni della vicenda, tutto è iniziato nel momento in cui la direttrice di gara aveva prima concesso e poi revocato il rigore ai lagunari scatenando subito gli sfottò sugli spalti. Al momento è in corso l'indagine per risalire ai responsabili.

"Vai a fare la pasta al sugo". La Ferrieri Caputi presa di mira: caccia ai i responsabili

Il braccio si allarga, il corpo è in area: come è possibili le che non sia rigore dopo revisione? E soprattutto, perché episodi uguali sono stati giudicati rigore? Inaccettabile pic.twitter.com/AgxC2DygQq — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) November 1, 2026

A seguito dello spiacevole episodio verificato nel corso della sfida tra, la Procura Federale della FIGC ha aperto un'indagine. La questione riguarda gli insulti a carattere sessista lanciati verso la direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi dopo che quest'ultima aveva revocato un calcio di rigore alla squadra di Davide. Decisione poi definitiva ai fini del risultato che, come ricordiamo, ha visto il Como vincere 1-0 grazie al penalty realizzato daGli insulti rivolti alla direttrice di gara non sono ovviamente passati inosservati tanto che il procuratore Giuseppeha chiesto e ottenuto gli audio e le immagini per risalire ai diretti responsabili. Il tutto grazie ai microfoni e alle telecamere poste ai bordi dello Stadio Sinigaglia. Come poi è stato riportato durante le trasmissioni di, dagli spalti si sono sentite le seguenti parole:. A seguito di questo spiacevole episodio sia Como che Venezia hanno subito manifestato solidarietà alla nativa di Livorno.

Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro di serie A. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Una volta individuati i responsabili, il procuratore deciderà la sanzione più opportuna da infliggere ai due club che può andare da un'ammenda alla chiusura di uno o più settori dello stadio fino, nei casi più gravi, alla disputa di una o più partite a porte chiuse a seconda della gravità dell'infrazione commessa.