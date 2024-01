Frosinone, Di Francesco: “Affrontiamo una squadra difficile, che sa cosa vuole”

Il Frosinone ospita domani alle 15 il Monza di Raffaele Palladino, che è reduce dal pareggio di Napoli. Dopo la sconfitta con la Lazio, l'allenatore Eusebio Di Francesco ha presentato così la gara dello Stirpe in conferenza stampa: "Se tornano Ibrahimovic e Lirola e se Mazzitelli e Reinier possono giocare dall'inizio? Ibra si è allenato da ieri con noi, sarà convocato. Lirola si è allenato con noi ma ha alternato allenamenti personalizzati e allenamenti in gruppo. Decido domani. Brescianini ha l'influenza, mi auguro di recuperarlo per domani. Uno tra Mazzitelli e Reinier può giocare dall'inizio. Se la scelta del modulo dipende da Lirola? Per come siamo messi più facile adattare uno a fare il quarto di centrocampo piuttosto che in difesa. A gara in corso comunque potremmo passare a quattro. In questo momento c'è grande bisogno di adattamento per me. Non deve essere una scusa perché con la Lazio per 70 minuti mi è piaciuta molto la prestazione dei ragazzi. Dobbiamo crescere nel finale perché tra i primi 70 minuti e gli ultimi 20 minuti sembriamo due squadre diverse".