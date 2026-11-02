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Nonostante il successo per 2-0 contro il Torino, non arrivano soltanto buone notizie in casa Frosinone. I gialloazzurri devono fare i conti con l'infortunio di Antonio Raimondo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della sfida disputata domenica allo stadio Benito Stirpe. A fare chiarezza sulle condizioni dell'attaccante è stato lo stesso club ciociaro, attraverso un comunicato ufficiale, raccontando che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra.

Le condizioni di Raimondo ed i tempi di recupero

L'infortunio si è verificato dopo un duro intervento del giocatore del Torino Aboukhlal sulla caviglia sinistra dell'attaccante ciociaro. Un episodio che ha costretto lo staff tecnico ad effettuare una sostituzione, con Birligea entrato al suo posto. Nel post partita anche Massimiliano Alvini aveva manifestato preoccupazione per le condizioni del proprio giocatore, auspicando che gli accertamenti non evidenziassero conseguenze particolarmente serie.

Adesso per Raimondo, come annunciato dal club, è iniziato il percorso di recupero. Al momento, il Frosinone non ha comunicato una data per il ritorno in campo né una prognosi sui tempi di recupero, ma si prospettano almeno due mesi di stop.

FROSINONE, ITALIA - 01 NOVEMBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio rimane a terra dopo aver subito un infortunio durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Torino FC allo Stadio Benito Stirpe il 01 novembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

A rendere ancora più pesante la notizia per il Frosinone sono soprattutto i numeri raccolti dall'attaccante in questa prima parte di stagione. Raimondo si è infatti affermato come uno dei principali riferimenti offensivi della squadra di Alvini, dimostrando una notevole capacità realizzativa. In Serie A, il classe 2004 di proprietà del Bologna, ha collezionato 9 presenze, tutte da titolare, mettendo a segno 8 reti in 731 minuti complessivi con una media realizzativa fenomenale di un gol ogni 91 minuti.

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Numeri che raccontano l'importanza raggiunta dall'attaccante nello scacchiere offensivo della squadra di Alvini. Il centravanti ha dimostrato di poter essere decisivo in diverse occasioni, trovando la via del gol con continuità e confermandosi un riferimento importante per il reparto offensivo. Tra le prestazioni più significative spicca senza dubbio quella contro il Sassuolo, quando Raimondo ha realizzato una tripletta nella vittoria per 4-2 . Da ricordare anche le doppiette contro la Fiorentina, nel successo esterno per 3-0, e quella contro il Venezia nella vittoria per 3-2.

La speranza dell'ambiente giallazzurro è quella di poter riavere a disposizione il proprio attaccante nel più breve tempo possibile. I numeri della sua prima parte di stagione raccontano quanto la sua presenza possa pesare sulle ambizioni della squadra.