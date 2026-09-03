Il Genoa vuole mettersi alle spalle l'amaro inizio di stagione. Dopo aver perso le prime due gare, rispettivamente con Napoli e Lazio, per la squadra di De Rossi è tempo di tornare a vincere. Domani al Ferraris arriva una delle squadre più insidiose del campionato: il Como di Cesc Fabregas. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico rossoblù si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, i punti di forza degli avversari e l'evoluzione del tecnico spagnolo.

Dall'analisi del match all'evoluzione del Como: le parole di Daniele De Rossi

Daniele De Rossi è arrivato sulla panchina del Genoa il 6 Novembre 2025 subentrando all'esonerato. Il tecnico romano è riuscito a invertire rapidamente la rotta conquistando la salvezza aritmetica conconcludendo la stagione conpunti.

GENOVA, ITALIA - 16 AGOSTO: L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, osserva la partita prima del fischio d'inizio dell'incontro di Coppa Italia tra Genoa CFC e Ascoli Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 16 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Daniele De Rossi, durante la conferenza stampa, ha elogiato le qualità della squadra avversaria. Il tecnico ex Roma ha evidenziato la necessità di preparare una gara perfetta per mettere in difficoltà il Como: "Ci aspetta sicuramente una delle partite più difficili della stagione. Negli ultimi anni il Como è cresciuto in maniera esponenziale, è stata una sorpresa per tutti. La considero una big a tutti gli effetti, giocano un calcio meraviglioso e possono far male a qualunque squadra. Servirà concentrazione massima, intensità e pressing, anche perché così gli abbiamo messi in difficoltà lo scorso anno. Bisogna essere bravi a non lasciargli completamente il controllo della palla, altrimenti se decidono di farti male, ti puniscono subito".

Inoltre, l'ex centrocampista ha sottolineato l'evoluzione tattica dei lariani, ribadendo quanto sia cambiato il loro modo di affrontare determinate partite:"Penso che tutti avete visto la differenza tra le partite dello scorso anno e quella con il Napoli. Adesso riescono ad abbassare di più il loro baricentro e difendersi, questo è un passo avanti. Devono giocare per la prima volta la Champions League e penso che questo possa essere di grande aiuto per loro, non avranno la testa alla partita di Coppa. Dobbiamo avere rispetto per il loro gioco, ma anche essere bravi ad attaccare. Non bisogna avere paura".

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L'ammirazione per Fabregas e l'arrivo di Stephan El Shaarawy

L'allenatore del Grifone ha speso parole di gratitudine nei confronti del tecnico spagnolorispetto al lavoro svolto con il Como. Tra la stima reciproca e una visione comune del calcio, il tecnico romano ha sottolineato quanto sia complicato affrontare lo spagnolo:"Non mi piace sfidarlo, è difficilissimo, penso sia una delle partite più difficili da preparare e analizzare. Non a caso è stato eletto miglior allenatore della scorsa stagione, va sempre un passo avanti. Abbiamo le stesse visioni sul calcio, hanno speso tanto, questo è vero, ma i giocatori grazie ai suoi metodi rendono ancora meglio.".

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa (a sinistra), conversa con Cesc Fabregas, allenatore del Como, prima del fischio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo Stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Infine, ha espresso la propria opinione sull'arrivo di Stephan El Shaarawy: "Ha bisogno di ripartire, è stato un po' troppo fermo. Sono felice del suo arrivo,è un privilegio averlo qui e anche i tifosi sono contenti del suo arrivo. Porta tanta leadership e qualità, può essere determinante per noi. Io domani vorrei già portarlo in panchina, il suo sostegno può essere importante, anche solo per 5 o 10 minuti. Vogliamo metterci alle spalle le prime due giornate, vogliamo tornare alla vittoria".