La partita di questa sera tra Genoa e Lazio chiuderà la quinta giornata della Serie A 2025/2026. Le due compagini si affronteranno alle ore 20:45 presso lo Stadio Luigi Ferraris. Nell'attesa che inizi l'incontro, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.
Genoa-Lazio, statistiche e precedenti del posticipo di Serie A
Genoa-Lazio, i precedenti—
Fino a questo momento del campionato, il Genoa di Patrick Vieira non ha ancora vinto un incontro visto i due pareggi e le altrettante sconfitte. La Lazio allenata da Maurizio Sarri, dal canto suo, vuole tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila contro Sassuolo e Roma. Questa sera, rossoblù e biancocelesti si affronteranno per la 139esima volta nella loro storia, con la squadra ospite che ha vinto 53 partite, quattro volte in più rispetto ai padroni di casa. I match terminati in parità, invece, sono 36. Anche per quanto riguarda le reti, la Lazio ha un vantaggio avendone realizzate 206, mentre il Grifone è a quota 190. Il doppo ex Ciro Immobile, con 12 gol, è il giocatore che ha segnato di più nei precedenti tra i due club.
I numeri in Serie A—
In Serie A, invece, le due squadre hanno giocato contro per 108 volte, con la Lazio in lieve vantaggio sulle statistiche: 43 vittorie, cinque in più della squadra rossoblù, mentre i pareggi sono a quota 27. La scorsa stagione, i biancocelesti hanno vinto entrambi i confronti contro i rossoblù con un 3-0 all'andata ed uno 0-2 al Marassi nella gara di ritorno. Il Genoa, invece, non vincono contro le Aquile dalla partita del 27 agosto 2023 decisa dal gol di Mateo Retegui.
Considerando soltanto le 54 partite disputate in Liguria, la squadra rossoblù ha le statistiche dalla sua parte con 29 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. Dalla stagione 2019/2020 ad oggi, i biancocelesti hanno ottenuto cinque risultati utili al Marassi contro il Genoa. L'ultima vittoria del Grifone tra le mura amiche contro la Lazio risale al 2-1 del 17 febbraio 2019 grazie ai gol di Antonio Sanabria e Domenico Criscito.
