Genoa-Lazio, statistiche e precedenti del posticipo di Serie A

Genoa-Lazio, i precedenti

Fino a questo momento del campionato, il Genoa di Patrick Vieira non ha ancora vinto un incontro visto i due pareggi e le altrettante sconfitte. La Lazio allenata da Maurizio Sarri, dal canto suo, vuole tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila contro Sassuolo e Roma. Questa sera, rossoblù e biancocelesti si affronteranno per la 139esima volta nella loro storia, con la squadra ospite che ha vinto 53 partite, quattro volte in più rispetto ai padroni di casa. I match terminati in parità, invece, sono 36. Anche per quanto riguarda le reti, la Lazio ha un vantaggio avendone realizzate 206, mentre il Grifone è a quota 190. Il doppo ex Ciro Immobile, con 12 gol, è il giocatore che ha segnato di più nei precedenti tra i due club.