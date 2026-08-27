A quasi una settimana di distanza, non si placano le polemiche intorno a Genoa-Napoli. Il presunto fallo di Kevin De Bruyne, che ha poi firmato il gol del vantaggio azzurro, continua a tenere banco per quello che è visto dal club ligure come un clamoroso errore arbitrale. Non dello stesso avviso però Ryanair. Nelle ultime ore, infatti, la compagnia aerea ha pubblicato un post provocatorio nei confronti del Grifone che, a sua volta, non ha esitato a rispondere.

Genoa-Ryanair, è lite sul gol di De Bruyne: la "partita" si sposta sui social

il fallo è solo nella testa di chi ha perso https://t.co/tJRQhvbK6i — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) August 24, 2026

Continua dunque a far discutere quanto accaduto durante Genoa-Napoli , quando l'arbitro Di Bello ha convalidato il gol dinonostante una vistosa spinta dell'attaccante belga su: l’episodio, secondo i tifosi, ma anche secondo la squadra e diversi analisti è stato un errore. E pere i suoi ragazzi l’argomento è ancora scottante. Ma nelle ultime ore qualcuno ha pensato di versare ancora più benzina sul fuoco:

La compagnia aerea low cost, 'famosa' per i suoi tweet spesso ironici, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale X il video dell'episodio scrivendo: "Il fallo è solo nella testa di chi ha perso", facendo capire quindi di non considerare la spinta di De Bruyne su Vasquez irregolare e le lamentele rossoblù eccessive. Un messaggio a cui ha risposto, stizzito, il Genoa: "Il bagaglio è solo nella testa di chi l'ha perso. P.S. scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati".

GENOVA, ITALIA - 22 AGOSTO: Johan Vasquez del Genoa contrastato da Kevin De Bruyne del Napoli durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e SSC Napoli allo stadio Luigi Ferraris, il 22 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Tornado al campo, il Genoa proverà a riscattarsi nella sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso, mentre per il Napoli subito un test di alto livello: la partita casalinga contro il Como di Fabregas, la rivelazione dell'ultima stagione e pronta nuovamente a stupire gli amanti del pallone domenica alle 18:30.