Una prova di gruppo e una vittoria cercata e ottenuta. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, il Pisa di Oscar Hiljemark si impone per 3 a 1 sul Cagliari di Fabio Pisacane. Nonostante l'espulsione di Rafiu Durosinmi al 37esimo minuto, i nerazzurri toscani si prendono tre punti in ottica salvezza. La strada è ancora lunga, anche se questa vittoria fa ben sperare il tecnico svedese - che ha parlato così nella conferenza post-match.