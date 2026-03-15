derbyderbyderby calcio italiano serie a Hiljemark si gode il suo Pisa: “Orgoglioso della squadra per questa vittoria”

Conferenza stampa

Hiljemark si gode il suo Pisa: “Orgoglioso della squadra per questa vittoria”

I nerazzurri si prendono tre punti importantissimi per sognare la permanenza in A, con una prestazione sublime e quasi perfetta
Samuele Amato
Samuele Amato Caporedattore 

Pisa Hjiljemark

Una prova di gruppo e una vittoria cercata e ottenuta. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, il Pisa di Oscar Hiljemark si impone per 3 a 1 sul Cagliari di Fabio Pisacane. Nonostante l'espulsione di Rafiu Durosinmi al 37esimo minuto, i nerazzurri toscani si prendono tre punti in ottica salvezza. La strada è ancora lunga, anche se questa vittoria fa ben sperare il tecnico svedese - che ha parlato così nella conferenza post-match.

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