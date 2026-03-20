Quell'unico incrocio risale a un pomeriggio di maggio di tredici anni fa, in una fase cruciale per la rincorsa agli obiettivi stagionali. Fu una partita complessa, risolta solo negli ultimi scampoli di gara grazie a un guizzo individuale, dopo che la squadra aveva faticato a scardinare l'organizzazione tattica avversaria. Ricordare quel match oggi non è solo un esercizio di memoria per il Milan, ma serve a sottolineare quanto le sfide contro il Torino siano storicamente "scorbutiche" e richiedano nervi saldi e grande attenzione difensiva. Domani, a distanza di oltre due lustri, il copione potrebbe richiedere la stessa pazienza e lo stesso cinismo per portare a casa punti pesanti. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>