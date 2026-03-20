In vista della sfida contro il Torino, la storia offre uno spunto statistico curioso che lega Massimiliano Allegri alla panchina del Milan. Nonostante la lunga militanza in rossonero, esiste infatti un solo e unico precedente che vede il tecnico toscano affrontare i granata in casa alla guida del Diavolo. Un dato quasi incredibile se si pensa al tempo trascorso, ma giustificato dalle alterne fortune della squadra piemontese tra la massima serie e la cadetteria nello scorso decennio.
Curiosità
Il dato curioso di Milan-Torino: un solo precedente con Allegri in panchina
Quell'unico incrocio risale a un pomeriggio di maggio di tredici anni fa, in una fase cruciale per la rincorsa agli obiettivi stagionali. Fu una partita complessa, risolta solo negli ultimi scampoli di gara grazie a un guizzo individuale, dopo che la squadra aveva faticato a scardinare l'organizzazione tattica avversaria. Ricordare quel match oggi non è solo un esercizio di memoria per il Milan, ma serve a sottolineare quanto le sfide contro il Torino siano storicamente "scorbutiche" e richiedano nervi saldi e grande attenzione difensiva. Domani, a distanza di oltre due lustri, il copione potrebbe richiedere la stessa pazienza e lo stesso cinismo per portare a casa punti pesanti. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA