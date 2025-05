Simone Inzaghi gioca con il fuoco e con il passato. Obbligatorio battere la Lazio per provare a rimettere le mani sullo scudetto

Edoardo Ciriaci Collaboratore 17 maggio 2025 (modifica il 17 maggio 2025 | 20:18)

Meno due alla fine del campionato ma già la prossima giornata potrebbe essere decisiva per lo scudetto. Da una parte il Napoli, in trasferta a Parma con un vantaggio di un solo punto sui diretti avversari. Dall'altra l'Inter, che cercherà il colpaccio tra le mura amiche di San Siro. Giochi chiusi già da questo weekend? Si, ma lunedì i partenopei dovranno assicurarsi di avere un vantaggio di almeno 4 punti. Si gioca sul filo di un rasoio un testa a testa dalla distanza per cuori fortissimi...certo che i nerazzurri non possono non avere già la testa alla finale di Uefa Champions League contro il PSG, a Monaco il 31 maggio, ma quella è un'altra storia. Qualche assenza e importanti recuperi, occhi sul campo ma sulle panchine si gioca tutta un'altra partita. E attenzione anche a Parma e Lazio, le avversarie in corsa per i rispettivi obiettivi: Europa e salvezza.

L'Inter non può sbagliare —

Riavvolgendo il nastro fino a qualche settimana fa, dopo Inter-Barcellona ma prima di Napoli-Genoa, ai ragazzi di Simone Inzaghi sembrava proibito il solo pensare ad un capovolgimento dei fronti. Eppure eccoci qua, alla vigilia della penultima tappa di questo Giro d'Italia, con la squadra di Milano ancora in meritatissima corsa per lo scudetto numero 21. Mani salde sul manubrio e occhio alla buca, che chiameremo Lazio. Inzaghi sfida il suo passato dopo lo 0-6 rifilato all'Olimpico, quando tutti erano convinti che il Napoli fosse forte ma non più dell'Inter. C'è ancora chi è dello stesso avviso ma va dimostrato con una gara di carattere e qualità. Tornano Mkhitaryan, che sta meglio e viaggia verso una maglia da titolare, e insieme a lui anche Pavard. Restano ai box Frattesi e il capitano Lautaro Martinez. Non è facile convincere il Toro, ma c'è una finale da giocare. Per il resto formazione al gran completo.

Che Lazio aspettarsi? — La sconfitta dell'andata ha lasciato ferite sanguinanti, più nella mente che sul corpo. Nel frattempo però c'è stata anche l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bodø/Glimt, quella si che ha fatto male. E il rischio di non giocare le prossime edizioni delle competizioni europee, Champions quasi impossibile, costringe i ragazzi di Baroni alla partita perfetta. L'entusiasmo va ricercato nel pareggio all'ultimo respiro contro la Juventus. Pellegrini e Zaccagni grandi assenti per squalifica, per il resto i soliti noti.

Mattia Zaccagni esulta dopo aver portato la Lazio in vantaggio. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Inter-Lazio, le probabili formazioni — INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Simone Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos. All. Marco Baroni

Il pronostico Difficile aspettarsi goleade ma l'Inter resta la favorita per la vittoria della sfida. Ok la finale di Champions ma l'occasione di riconfermarsi campione va colta al balzo. Per i bookmakers l'1 fisso è quotato 1.60 contro il 5.25 per la vittoria della Lazio. 4.33 per il pareggio.