Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro la Juventus

Intervistato ai microfoni dei canali ufficiali del club, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha presentato la sfida di domani contro la Juventus, anche in seguito alle parole di oggi all'ora di pranzo di Thiago Motta, tecnico dei bianconeri.

Juventus-Fiorentina, le parole di Palladino alla vigilia — Palladino ha esordito parlando di come ha trovato la sua squadra dopo la sconfitta con l'Udinese al Franchi: "L'ho trovata rabbiosa ovviamente dopo il risultato negativo contro l'Udinese. Ho visto i ragazzi molto concentrati, si sono presentati con un grande spirito e massima concentrazione per domani: ci aspetta una partita molto importante. Sono convinto che ci sarà una bella prestazione e che la squadra avrà voglia di riscatto".

Poi sui lati negativi della sua Fiorentina in questo momento: "Analizziamo tutto ciò che in queste ultime due gare non abbiamo fatto in modo perfetto come invece avevamo fatto nelle scorse partite. Bisogna analizzare il tutto, stare attenti ai dettagli: quello bisogna fare in Serie A".

Palladino ha anche parlato della rivalità con la Juventus, una sfida sempre diversa dalle altre per i tifosi della Fiorentina: "Per noi è una partita importante ma lo è anche per i tifosi e per la società, per l'ambiente. Per i ragazzi in particolare perché hanno davvero voglia di grande riscatto dopo due partite che non sono andate bene. Sappiamo che dovremo fare una grande prestazione contro una squadra difficile da affrontare".

Su Thiago Motta, suo ex compagno anche ai tempi del Genoa con Gian Piero Gasperini come allenatore: "Lui ha fatto benissimo a Bologna e sta facendo molto bene alla Juventus. E' un grande allenatore e avrà un grande futuro davanti. Io lo stimo molto sia come persona che come allenatore. Gli auguro il meglio ma solo dalla partita dopo di noi gli auguro di fare risultato".

Infine, Palladino ha parlato di questi suoi primi mesi alla Fiorentina: "Quello vissuto fin qui è stato un periodo bello, per noi e per tutto l'ambiente. Abbiamo fatto risultati meravigliosi ma sicuramente ad oggi non abbiamo ancora fatto nulla. Le aspettative sono molto alte e noi dobbiamo tenere un equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte. I tifosi ci stanno vicini e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso dobbiamo spingere al massimo, i ragazzi lo sanno e stanno facendo molto bene: sono convinto che nelle prossime settimane continueremo a far bene".