Le parole di Thiago Motta alla vigilia della sfida contro la Fiorentina dello Stadium di domani pomeriggio alle ore 18:00

Giorgio Trobbiani 28 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 14:35)

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato del momento della sua squadra, della situazione infortuni e del match contro il club viola.

Juventus-Fiorentina, le parole di Thiago Motta alla vigilia — Thiago Motta è partito analizzando gli infortuni e i rientri in casa Juventus: "Abbiamo recuperato Douglas Luiz. Nico Gonzalez ha fatto due giorni di allenamento differenziato e sarà disponibile. Abbiamo recuperato Koopmeiners, anche lui farà parte della squadra domani così come Danilo. Per le situazioni di Rouhi, Weah e Milik dobbiamo aspettare. Dopo la gara contro il Monza, Nico era un po’ affaticato e ha fatto due giorni di lavoro differenziato: oggi invece l’ho visto bene, ma come tutti gli altri scoprirà soltanto domani se farà parte o meno dell'undici titolare. Non posso svelare nulla, perché neanche i giocatori sanno ancora quale sia la formazione".

Thiago Motta ha poi parlato di uno dei temi più caldi del momento, ovvero la possibile partenza di Danilo con il Napoli di Antonio Conte alla finestra: "Lui come gli altri, pensano solo alla partita di domani, per le prossime vedremo. Sappiamo che a breve si aprirà il mercato e sarà una cosa da gestire in modo giusto e bene".

Successivamente il tecnico della Juventus ha parlato del rientro fra i giocatori a disposizione di Douglas Luiz, centrocampista che non ha ancora brillato con la maglia della Juventus: "Credo tanto in Douglas. Lui è stato fermo tante settimane, è normale che il suo livello fisico al momento è diverso in questa fase. Negli anni ha dimostrato di poter ricoprire tanti ruoli, ha fatto tanti goal, mostrando la sua completezza e il suo valore. Come detto prima è la continuità a fare la differenza, spero e credo che lui possa darci una grande mano. Deve continuare a lavorare come sta facendo in questi mesi. Solo con la costanza riesci a crescere, serve a lui e a tutta la squadra. La cosa interessante è che lavorando così, ha grandi probabilità di essere un campione dalla lunga carriera".

Thiago Motta ha poi parlato dell'avversario di domani, la Fiorentina di Raffaele Palladino: "Sarà fondamentale, nelle ultime due gare di campionato la Fiorentina non ha avuto risultati positivi, ma erano reduci da grandi successi. Noi siamo concentrati sul fare una partita giusta contro una squadra non semplice da affrontare.

Ancora sul posticipo di domani pomeriggio contro la squadra viola: "Tutti vogliono vincere, nel calcio funziona così. Dobbiamo concentrarci su cosa sappiamo fare bene in campo. Lo sappiamo che è una sfida importante per i nostri tifosi. Saremo tutti insieme a lavorare per portare a casa il miglior risultato possibile".

Thiago Motta ha parlato di moduli e di gioco e del suo stile nello scendere in campo: "Ho già spiegato mesi fa cosa vuol dire per me giocare bene. Se tieni più il pallone, hai maggiore probabilità di successo, ma come accaduto contro il Manchester City ad esempio abbiamo dimostrato di poter vincere anche in modo diverso. Domani dobbiamo affrontare una squadra con grandi individualità, organizzazione e ripartenze: in funzione di quello sceglieremo il modo migliore di approcciare alla sfida".

L'allenatore della Juventus ha poi proseguito: "Dobbiamo sempre avere equilibrio: quando si parla di fase offensiva o difensiva, si ragiona sempre in 11. Dobbiamo interpretare le varie fasi della partita nel modo migliore, puntando a fare del nostro meglio per portare la sfida dalla nostra parte".

Poi, su Vlahovic, il grande ex della sfida: "Vlahovic deve continuare a lavorare come sta facendo in questi mesi: solo con la costanza riesci a crescere, serve a lui e a tutta la squadra. La cosa interessante è che lavorando così, ha grandi probabilità di essere un campione dalla lunga carriera".

Per concludere, l'allenatore della Juventus ha parlato dei calci piazzati e delle situazioni potenzialmente favorevoli: "Sui calci piazzati, sicuramente Koopmeiners è il primo perché quando facciamo l’allenamento riesce a trovare sempre il fondo della rete. Douglas Luiz è molto bravo, Dusan anche: poi è il campo a determinare le gerarchie. Koop è davvero uno specialista".

