Juventus-Inter 1-0: Conceição di “corto muso” – le pagelle del Derby d’Italia

Il folletto portoghese stende la corazzata di Inzaghi grazie ad un assist al bacio di Kolo Muani. Vittoria fondamentale per la classifica

Edoardo Ciriaci 16 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 23:22)

La Juventus vince il Derby d'Italia, di "corto muso" grazie al gol di Conceição su assist perfetto di Kolo Muani. Grande spettacolo sin dai primi minuti all'Allianz Stadium di Torino, ma alla fine la gara dei nervi scorre sui binari bianconeri che frenano bruscamente la corsa nerazzurra al primo posto. Per la Juve ora il ritorno dei playoff contro il PSV poi la trasferta a Cagliari, mentre l'Inter avrà una settimana per preparare la sfida casalinga contro il Genoa.

Le pagelle della Juventus — Di Gregorio 7: compie un autentico miracolo sulla rovesciata di Taremi. Si fa trovare pronto sulle altre occasioni nerazzurre.

Weah 6,5: Sempre una buona soluzione di emergenza per uscire dal pressing dell'Inter. Più attivo in difesa che in attacco come ha dimostrato di saper fare.

Gatti 6,5: Un paio di svarioni spalancano le porte ai nerazzurri e nel finale si rende pericoloso con un tiro ravvicinato

Veiga 6: La new entry del reparto della Juventus. Dimostra che il suo ambientamento richiede ancora tempo ma non sfigura in una partita difficile.

Savona 5,5: Soffre la fisicità e la velocità di Dumfries. Gli concede un paio di tiri in porta che per sua fortuna l'olandese non riesce a concretizzare. (Dal 58' Cambiaso 6: Entra benissimo in partita e aiuta i suoi dalle retrovie)

Koopmeiners 6,5: Finalmente la sua migliore versione. Si diverte con qualche sventagliata a tutto campo che solo per una notte smuove pesanti paragoni.

Thuram K. 6,5: Corsa e potenza a centrocampo. Il più giovane dei due fratelli conferma di essere fondamentale per la Juve. (Dal 76' Locatelli s.v.)

Conceição 7: Una vera freccia nell'arco di Thiago Motta. Folletto che si piega ma non si spezza, regge sui contrasti e brucia la fascia. Segna il gol del vantaggio dopo esserci andato vicino nel primo tempo. (Dal 79' Yildiz s.v.)

Mckennie 6: Una conclusione in porta ma la sua è prettamente una gara di equilibrio e gestione. Riesce nel compitino.

N. Gonzalez 6: Ancora non ci siamo. Giocare alla Juventus non è semplice e lui pecca soprattutto di costanza.

Kolo Muani 7,5: Il migliore dei suoi. Con una rouleta smarca Conceiçao per il gol dell'1-0 e nel primo tempo sfiora il gol con un contro balzo potente.

Le pagelle dell'Inter — Sommer 6: Incolpevole sul gol. Nel primo tempo ne salva uno cercato proprio da Conceição con un tiro rasoterra.

Pavard 6: Bucato sotto le gambe nell'azione del gol in cui non riesce a fare da muro. Resta comunque una buona prestazione.

Acerbi 5,5: Marcatura strettissima su Kolo Muani, ma alla prima sbavatura il francese approfitta di un flipper per l'assist a Conceiçao.

Bastoni 6: Prova a salire in cattedra con qualche lancio. Ha un'ottima occasione nel primo tempo ma sbaglia l'ultimo passaggio che avrebbe messo in porta Lautaro. (Dal 60' Carlos Augusto 5: Si vede poco, non dà un grande apporto alla manovra)

Dumfries 6: Troppo impreciso ma crea tantissimo. Sbaglia un colpo di testa in area, poi colpisce un palo. Ma l'Inter ha bisogno della sua versione da bomber e si vede. Salva un gol sulla linea.

Barella 6: Ci mette un po' ad entrare in partita ma il livello non si abbassa mai. L'unico che non sparisce nella ripresa.

Calhanoglu 5: Dopo l'infortunio non è più lo stesso. Fisicamente in grande difficoltà, mancano i suoi guizzi per fare la differenza a centrocampo (Dal 79' Zielinski s.v.)

Mkhitaryan 5: Dal vero inamovibile di Simone Inzaghi ci si aspetta di più. (Dal 79' Correa s.v.)

Dimarco 6: Corsa e gran sacrificio nei duelli individuali. Sta recuperando la condizione e si vede. (Dal 60' Zalewski 6: Impatto devastante. Perde un tempo nell'azione del potenziale primo gol nerazzurro)

Lautaro 5: Si divora un gol già fatto. Altra gara dispendiosa ma in queste partite serve che faccia la differenza

Taremi 5: Da segnalare solo la rovesciata che non sorprende Di Gregorio. "Vorrei ma non posso", viene persino sostituito da un Thuram claudicante. (Dal 60' Thuram 5: Soffre ancora i postumi della contusione alla caviglia. Ne approfitta per recuperare feeling con il campo)

Top e Flop — Top: Di Gregorio (7); Kolo Muani (7.5) - Salvano e rilanciano la Juve con una prestazione di altissimo livello

Flop: Lautaro (5); Taremi (5) - Troppo imprecisi sotto porta. L'Inter ha bisogno di loro soprattutto quando il livello si alza.

Tabellino —

FT |⌛| Abbiamo vinto noi.

JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 22 Weah, 4 Gatti, 12 Veiga, 37 Savona (Dal 58' Cambiaso); 19 Thuram (Dal 76' Locatelli), 8 Koopmeiners; 7 Conceiçao (Dal 79' Yildiz), 16 McKennie, 11 Gonzalez; 20 Kolo Muani. A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Costa, 5 Locatelli, 6 Kelly, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 27 Cambiaso, 40 Rouhi, 51 Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (Dal 60' C. Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (Dal 60' Zalewski); 99 Taremi (Dal 60' Thuram), 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Conceição (J); Barella (I);