I due nerazzurri ritrovano i rossoneri
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Una delle sfide che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura il derby lombardo che metterà di fronte il Milan e l'Atalanta. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della settima giornata Serie A 2026/2027. Il match tutto regionale comincerà alle ore 18:00 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Tra le fila della squadra allenata da Maurizio Sarri ci sono diversi calciatori che hanno indossato la maglia del Milan. Tra questi figurano anche Charles De Ketelaere e Mario Pašalić. Entrambi, in due annate diverse, hanno giocato per la squadra meneghina.
De Ketelaere, l'esplosione all'Atalanta dopo la stagione negativa al MilanClasse 2001, De Ketelaere ha esordito nel calcio professionistico nel 2019 col Club Bruges, del quale è prodotto del settore giovanile. Con la squadra nerazzurra proveniente dal Belgio ha iniziato a mettersi in mostra attirando l'interesse di diversi club europei tra cui il Milan. Durante la sessione estiva di calciomercato del 2022, i rossoneri hanno portato il belga in Italia versando nelle casse del Brugge ben 35 milioni di euro. De Ketelaere ha esordito con la maglia rossonera nell'agosto dello stesso anno contro l'Udinese.
Pašalić, dalla Supercoppa col Diavolo all'Europa League con la DeaPašalić è nato nel 1995 e ha iniziato la sua carriera professionistica all'Hajduk Spalato. Nel 2014 il Chelsea acquista il croato per 3 milioni di euro ed inizia subito un serie di prestiti. Prima in Spagna all'Elche, poi in Ligue 1 al Monaco e successivamente in Italia, dove veste la maglia del Milan nella stagione 2016/2017. Il centrocampista esordisce in rossonero alla fine del mese di ottobre del 2016 contro l'Empoli. A dicembre dello stesso anno, in occasione del match contro il Crotone, segna la sua prima rete col Diavolo. Nello stesso mese Pašalić vince la Supercoppa Italiana e, nella lotteria dei rigori contro la Juventus, mette a segno il tiro che ha deciso l'incontro. La sua prima stagione in Italia, l'unica col Milan, termina con cinque gol in 27 partite.
Dopo una stagione in prestito allo Spartak Mosca, il classe 1995 passa all'Atalanta sempre a titolo temporaneo ma con l'aggiunta del diritto di riscatto. Dopo le prime due annate in prestito, l'Atalanta decide di riscattare il centrocampista scendendo circa 15 milioni e, con il passare del tempo, diventa sempre più importante per il club di Bergamo. Ad oggi Pašalić, che nel suo palmarès ha anche la già citata Europa League, sta disputando la nona stagione con gli Orobici dei quali è vice-capitano. Inoltre, fino a questo momento, il croato ha collezionato 351 presenze coi nerazzurri, che ne fanno di lui il terzo calciatore con più match disputati nella storia dell'Atalanta dopo Marten de Roon (445) e Gianpaolo Bellini (435).
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