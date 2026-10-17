Una delle sfide che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura il derby lombardo che metterà di fronte il Milan e l'Atalanta. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della settima giornata Serie A 2026/2027. Il match tutto regionale comincerà alle ore 18:00 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Tra le fila della squadra allenata da Maurizio Sarri ci sono diversi calciatori che hanno indossato la maglia del Milan. Tra questi figurano anche Charles De Ketelaere e Mario Pašalić. Entrambi, in due annate diverse, hanno giocato per la squadra meneghina.

De Ketelaere, l'esplosione all'Atalanta dopo la stagione negativa al Milan

Pašalić, dalla Supercoppa col Diavolo all'Europa League con la Dea

Classe 2001, De Ketelaere ha esordito nel calcio professionistico nelcol, del quale è prodotto del settore giovanile. Con la squadra nerazzurra proveniente dal Belgio ha iniziato a mettersi in mostra attirando l'interesse di diversi club europei tra cui il Milan. Durante la sessione estiva di calciomercato del, i rossoneri hanno portato il belga in Italia versando nelle casse del Brugge ben. De Ketelaere ha esordito con la maglia rossonera nell'agosto dello stesso anno contro l'Nel match seguente, quello contro il, ha giocato per la prima volta da titolare e ha fornito l'per la rete diche ha sbloccato il risultato. Tuttavia, a causa di prestazioni al di sotto delle aspettative e delle difficoltà d'ambientamento, spesso il belga ha fatto il suo ingresso in campo dalla panchina dato che, al suo posto, giocava. Dopo una sola e deludente stagione, il Diavolo cede CDK all'Atalanta incon. Alla sua prima presenza con la nuova maglia, il classe 2001 trova il gol contro ile conclude benissimo la sua prima annata bergamasca:gol,assist e la vittoria dell'. Dopo l'ottima stagione, la Dea decide di riscattare De Ketelaere che, oggi, è uno dei titolari della rosa nerazzurra.Pašalić è nato nel 1995 e ha iniziato la sua carriera professionistica all'. Nelilacquista il croato pered inizia subito un serie di prestiti. Prima in Spagna all', poi in Ligue 1 ale successivamente in Italia, dove veste la maglia del Milan nella stagione. Il centrocampista esordisce in rossonero alla fine del mese di ottobre delcontro l'. A dicembre dello stesso anno, in occasione del match contro il, segna la sua prima rete col Diavolo. Nello stesso mese Pašalić vince lae, nella lotteria dei rigori contro la, mette a segno il tiro che ha deciso l'incontro. La sua prima stagione in Italia, l'unica col Milan, termina congol inpartite.

Milano, Italia - 4 dicembre 20166: Mario Pašalić del Milan esulta per il suo gol durante la partita di Serie A tra Milan e Crotone allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo una stagione in prestito allo Spartak Mosca, il classe 1995 passa all'Atalanta sempre a titolo temporaneo ma con l'aggiunta del diritto di riscatto. Dopo le prime due annate in prestito, l'Atalanta decide di riscattare il centrocampista scendendo circa 15 milioni e, con il passare del tempo, diventa sempre più importante per il club di Bergamo. Ad oggi Pašalić, che nel suo palmarès ha anche la già citata Europa League, sta disputando la nona stagione con gli Orobici dei quali è vice-capitano. Inoltre, fino a questo momento, il croato ha collezionato 351 presenze coi nerazzurri, che ne fanno di lui il terzo calciatore con più match disputati nella storia dell'Atalanta dopo Marten de Roon (445) e Gianpaolo Bellini (435).