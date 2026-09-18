Il Monza coglie la sua prima vittoria in campionato, offrendo una prestazione più che convincente con il Sassuolo. La squadra agli ordini di mister Ivan Juric ribalta i pronostici e si prende di forza i tre punti in palio, muovendo finalmente la classifica dopo un inizio di campionato in salita. I neroverdi di Alberto Aquilani invece inciampano in una gara in cui si è visto qualcosa di buono, ma senza continuità. Gli episodi hanno fatto la differenza in una sfida che i padroni di casa hanno provato ad aggredire sin da subito con successo.

Gli ospiti hanno provato a gestire il match rallentano i ritmi e cercando di affondare con una manovra ragionata, ma le folate offensive del Monza hanno letteralmente rotto ogni schema neroverde, spaccando il match nella ripresa dopo un primo tempo che già aveva lasciato diversi spunti interessanti.

Doppietta di Varela, poi rete di Adzic e palo di Bowie

che sparano a salve per il Sassuolo, sgusciante Esposito che però causa il fallo da rigore che porta al 2-0 del Monza, centrocampo ospite che gira a vuoto e che cala col passare del tempo. Per quanto riguarda il Monza, unvince da solo il match siglando una storica, anche se tutta la squadra ha saputo interpretare bene la gara senza dare tregua agli avversari.

Nel finale i neroverdi riescono a riaprire la gara con un calcio di punizione magistrale segnato dal solito Adzic, che però non basta per riportare la gara in parità. Sfortunato Bowie che, subentrato da poco, colpisce il palo all'ultimo respiro: il Sassuolo esce sconfitto da questa sfida, rimettendo i piedi per terra dopo la grande festa della settimana scorsa in occasione della rocambolesca vittoria con la Juventus. Con questo 2-1 finale, il Sassuolo si blocca a 7 punti, mentre il Monza fa un deciso passo in avanti arrivando a quota 4.